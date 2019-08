Bagnolo Piemonte: scoperta una serra artigianale per la coltivazione di cannabis

Sotto la Compagnia di Saluzzo, i Carabinieri del Comando Stazione di Bagnolo Piemonte hanno denunciato in stato di libertà una giovane coppia abitanti a Bagnolo per i reati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Carabinieri, a seguito di una perquisizione domiciliare hanno trovato una vera e propria serra artigianale per la coltivazione della cannabis, allestita all’interno di una stanza, realizzata con coperture sintetiche, sotto le quali era stato assemblato un impianto di irrigazione e di successiva essiccazione delle piante.

Terminato il processo di crescita, le piante venivano scomposte e fatte essiccare per poi essere confezionate in buste in cellophane, pronte per la vendita. Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro: numerosi semi di cannabis, 50 grammi circa marijuana, già essiccata, 110 grammi hashish e materiale utile per il confezionamento e la pesatura della droga, tra cui un bilancino di precisione.

c.s.