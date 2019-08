Suoni dal Monviso: “Son de la Rue” in concerto a Sanfront

Il concerto di mezza estate del festival Suoni dal Monviso è in programma a Sanfront (Valle Po) venerdì 9 agosto. Dopo l’appuntamento in alta quota, al Rifugio Quintino Sella, il cartellone musicale torna in valle e propone una serata contraddista dal “suono dalla strada”, proposto da un gruppo il cui nome, “Son de la Rue”, sposa perfettamente questo concetto.

Teatro dell’evento sarà la centralissima piazza Ferrero, autentico salottino del paese, che si vestirà a festa per una serata musicale (l’inizio del concerto è in programma per le 21.15) di grande fascino, con un gruppo musicale composto da fisarmonica, chitarra, percussioni e batteria.

«Nasciamo suonando ovunque – dicono i Son de la Rue -, per il piacere di diffondere musica dal vivo, per far divertire la gente e per far ballare i bambini. Affascinati da questo mondo, decidiamo di unirci e formare questo quartetto».

A far parte del gruppo sono Carola Terli alla chitarra, Federico Ferrato alla fisarmonica, Andrea Giusiano alle percussioni e Lorenzo Ferrato alla batteria.

«Ispirati al clima parigino, decidiamo di formare un repertorio ricco di musette francesi, tanghi argentini, musica da film, musica kletzmer, musica irlandese e cover di brani famosi internazionali».

Dopo la Mannoia e Morricone, Suoni dal Monviso torna così a dare spazio ai giovani artisti di casa nostra; proprio in occasione del concerto sanfrontese il gruppo Son de la Rue presenterà il suo secondo lavoro discografico, dal titolo “La Pluie de Soleil”.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di Sanfront e gode del sostegno dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso.

Dopo l’evento di inizio agosto, Suoni dal Monviso si concederà una breve pausa, prima di tornare con l’appuntamento di domenica 1 settembre quando, a Busca, saranno di scena i “Trelilu” e la “Banda Osiris” per una serata che si preannuncia esilarante.

Info: Info: 349 3362980 – 349 3282223

[email protected]; www.suonidalmonviso.it; www.polifonicidelmarchesato.it

cs