Sblocco Asti-Cuneo, Graglia (FI): “Grande soddisfazione, ora il Piemonte ha una marcia in più”

“Esprimo grande soddisfazione per l’ok all’Asti-Cuneo da parte del Cipe. Ora dobbiamo schiacciare il pedale sull’acceleratore per realizzare nel più breve tempo possibile un’opera che da troppo tempo il Piemonte aspetta. Una cosa è certa: n on è un caso che l’opera sia stata sbloccata proprio dopo il cambio di colore della Giunta regionale. Si vede che ora il Piemonte, con Alberto Cirio e il centrodestra, ha una marcia in più“. Ad affermarlo in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.