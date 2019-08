Juniores Regionali C: ecco il calendario 2019/20! Si parte il 14 settembre

Il Comitato Piemonte VdA della LND ha rilasciato i calendari del campionati regionali 2019-20, dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, Juniores Regionali e Serie C1 di Calcio a 5.

Gli Juniores Regionali sono appunto gli unici campionati giovanili presi in considerazione. Per quanto concerne il girone C, saranno sette le cuneesi al via.

Ecco la prima giornata, in programma il 14 settembre (in grassetto le cuneesi):

Bsr Grugliasco-Giovanile Centallo

Cheraschese-Area Calcio Alba Roero

Pancalieri Castagnole-Monregale Calcio

Pedona-Olmo

Pinerolo-Saluzzo

Polisportiva Garino-Chisola

Rivoli-Collegno Paradiso

Ecco il calendario completo:

Calendari Regionali 2019-20