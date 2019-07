Volley A3/M: il Cuneo Volley saluta i giocatori della passata stagione

Agosto ormai è alle porte e tra poche settimane inizierà della preparazione atletica.

Tutti i giocatori in uscita dal Cuneo Volley hanno ottenuto ingaggi sia nei campionati di serie A che di serie B.

Quasi certo il ritorno in patria per l’opposto Caio Alexandre De Oliveira, che vestirà la maglia di un club brasiliano, mentre riparte il cuneese Flavio Amouah in prestito al Gabbiano Top Team di Mantova, militante in serie B.

Resteranno in A2 Paolo Alborghetti, che torna all’Olimpia Bergamo, società in cui mosse i suoi primi passi dalle giovanili fino alla serie B1 nel 2010, e Tiziano Mazzone approdato in

basilicata, nella rosa del Rinascita Lagonegro.

Andranno ad avvalorare club di serie B il centrale Francesco Dutto, che sarà a disposizione di coach Bonifetto al Volley Savigliano, lo schiacciatore Michael Menardo trasferitosi all’Alto

Canavese Volley ed infine Matteo Bolla ingaggiato dalla Leo Shoes Casarano di Lecce.

A tutti gli ex atleti i migliori auguri per questa nuova stagione pallavolistica e un ringraziamento speciale per quanto dato nella passata in maglia biancoblu.

