Ventisei comuni coinvolti per l’Attraverso Festival 2019: si parte il 22 agosto

Sotto le stelle dell’UNESCO, il racconto delle terre e degli uomini tra le colline del Piemonte del sud e il mare, tra le nebbie e il marin: un racconto di radici che si incrociano e danno vita a esperienze nuove, di vie e di rotte che guardano lontano, dove lo sguardo può solo immaginare.

Questo è ATTRAVERSO: un festival intenso, emozionale, originale, di quelli che hanno l’ambizione di legarsi strettamente al luogo nel quale nascono. Riunisce ventisei Comuni, le Associazioni del territorio, le cantine, e abbatte in un sol colpo le frontiere immaginarie e reali tra le province nel nome della bellezza del paesaggio umano, agricolo e architettonico. Langhe, Monferrato, Appennino Piemontese e Roero diventano così, tra spettacoli, concerti, incontri, un unico scenario diverso per caratteristiche, ma uguale per potenzialità e armonia.

ATTRAVERSO FESTIVAL

22 agosto-8 settembre

22 agosto – YO YO MUNDI – Cartosio (Al), Piazza Umberto Terracini

22 agosto – HOLLYWOOD PARTY (STEVE DELLA CASA ed EFISIO MULAS) – Voltaggio (Al), Sagrato della Chiesa

23 agosto – GIUSEPPE CEDERNA – Morbello (Al), Villa Claudia

24 agosto – I MUSICI CANTANO GUCCINI – Ovada (Al), Giardino Civica Scuola di Musica “A.Rebora”

24 agosto – MARCO CAMBRI TRIO – Carrega Ligure (Al), Piazza della Chiesa

25 agosto – SIMONE CRISTICCHI – Bosio (Al), Eco Museo Cascina Moglioni Parco Naturale Capanne di Marcarolo

25 agosto – FRANCESCO PICCOLO – Monticello d’Alba (Cn), Piazza Augusto Dacomo

27 agosto – VALERIO MASSIMO MANFREDI – Alba (Cn), Arena Esterna Teatro Sociale “G. Busca”

28 agosto – OSCAR FARINETTI e PIERGIORGIO ODIFREDDI – Alba (Cn), Arena Esterna Teatro Sociale “G. Busca”

29 agosto – GIANNI MINOLI intervistato da GABRIELE FERRARIS – Nizza Monferrato (At), Giardino di Palazzo Crova

30 agosto – EZIO BOSSO – Alba (Cn), Arena Esterna Teatro Sociale “G. Busca”

30 agosto – MASSIMO COTTO e PIERO SIDOTI – Canelli (At), Cortile dell’Enoteca

30 agosto – MARCO PAOLINI – Gavi (Al), Tenuta La Centuriona

31 agosto – CANELLI WINE RUN – Canelli (At), Centro Storico

31 agosto – GIUSEPPE CEDERNA – Volpedo (Al), Piazzetta Quarto Stato

31 agosto – FEMMINILE PLURALE con NADA, VLADIMIR LUXURIA, ENRICA TESIO e MAO, PATRIZIA PASSERINI – Novello (Cn), Centro Storico

31 agosto – MARCO PAOLINI – Calamandrana (At), Cortile del Castello

31 agosto – PATRIZIA PASSERINI – Calamandrana (At), Ex Stazione – Biblioteca Monferrato Gate

31 agosto – OVADA IN FESTA – Ovada (Al), Centro Storico

31 Agosto – LUCIANA LITTIZZETTO – Nizza Monferrato (At), Giardino di Palazzo Crova

1 settembre – ATTRAVERSO IL NEIRONE – Gavi (Al), Teatro Civico

1 settembre – GAVILONGA – Gavi (Al), colline di Gavi

1 settembre – ENRICA TESIO e MAO – Mombaruzzo (At), Cortile dell’ex Asilo San Luigi

3 settembre – SIMONE CRISTICCHI – Pollenzo/Bra (Cn), Residenza Reale Unesco dell’Agenzia di Pollenzo

3 settembre – ALESSANDRO BARBERO – San Cristoforo (Al), Parco del Castello

4 settembre – ALESSANDRO BARBERO – Grinzane Cavour (Cn)

4 settembre – WOODSTOCK REVOLUTION con ERNESTO ASSANTE e WIRE TRIO – Cassano Spinola (Al), Belvedere San Martino di Gavazzana

4 settembre – VITTORIO SGARBI – Pollenzo/Bra (Cn), Residenza Reale Unesco dell’Agenzia di Pollenzo

5 settembre – VITTORIO SGARBI – San Cristoforo (Al), Parco del Castello

5 settembre – FEDERICO BUFFA – Monforte d’Alba (Cn), Auditorium Horszowski

6 settembre – MICHELE SERRA – Monforte d’Alba (Cn), Auditorium Horszowski

6 settembre – FEDERICO BUFFA – San Cristoforo (Al), Parco del Castello

7 settembre – FESTA DELLA VENDEMMIA – Serralunga d’Alba (Cn), Tenuta Fontanafredda

7 settembre – FRANCO CARDINI – Casaleggio Boiro (Al), Castello

8 settembre – ROBERTA BELLESINI FALETTI – Castelnuovo Calcea (At), Parco Artistico Orme Su La Court

8 settembre – MASSIMO COTTO e PIERO SIDOTI – Parodi Ligure (Al), Abbazia di San Remigio

Attraverso Festival è un progetto dell’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Produzioni Fuorivia con la collaborazione dell’Ente Parco Aree Protette Appennino Piemontese con il sostegno di Mibact, Regione Piemonte e il coordinamento di Fondazione Piemonte dal Vivo e il contributo di Fondazione CRT, Fondazione CRC, Fondazione CrAsti, Fondazione Cral.

Hanno collaborato e dato il loro sostegno i comuni di Acqui Terme, Alba, Bosio, Bra/Pollenzo, Calamandrana, Canelli, Carrega Ligure, Cartosio, Casaleggio Boiro, Gavazzana/Cassano Spinola, Gavi, Grinzane Cavour, La Morra, Mombaruzzo, Monforte d’Alba, Monticello d’Alba, Morbello, Nizza Monferrato, Novello, Ovada, Parodi Ligure, San Cristoforo, Serralunga d’Alba, Terruggia, Volpedo, Voltaggio e anche con il sostegno di Banca d’Alba ed Egea. Un ringraziamento speciale va inoltre ai numerosi soggetti che già operano sul territorio e che sono partner fondamentali di questo Festival: ATL Langhe Monferrato Roero, ATL Alessandria, le vivacissime Pro Loco, i produttori e le associazioni culturali del territorio.

c.s.