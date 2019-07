Si è spento Giovanni Garesio, il fondatore di “Garesio Sport”

Stimato e conosciuto in tutta la provincia di Cuneo, grazie al suo negozio di articoli sportivi: a Bra in viale Madonna dei Fiori (Anni 60 ndr), poi via Cavour e piazza Carlo Alberto, per poi trasferirsi nell'attuale sede in via Savigliano a Roreto di Cherasco