Cambiamento climatico: fa tappa a Mondovì il tour informativo della Regione Piemonte

Farà tappa il 30 luglio a Mondovì in tour informativo in sette tappe che vuole porre l’attenzione sui cambiamenti climatici, iniziativa coordinata dalla Regione Piemonte nell’ambito del progetto Interreg-Alcotra CclimaTT e realizzata in collaborazione con CinemAmbiente e EverGreen Fest.

Le altre date sono: il 14 agosto a Limonetto, il 17 agosto a Sinio, il 7 settembre a Embrun.

Lo scopo di sensibilizzare il pubblico su un tema di stretta attualità si inserisce in un disegno che vuole approfondire le tematiche legate al cambiamento climatico nell’area transfrontaliera che comprende in Francia i Parchi nazionali Mercantour ed Ecrins e in Italia l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, il Parco fluviale Gesso e Stura e l’area delle Colline del Barolo ricadente nel sito Unesco dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e di Monferrato. I partner coinvolti hanno maturato la decisione di impegnarsi congiuntamente per definire i maggiori effetti di questi processi sui territori locali e individuare azioni di contenimento mediante processi virtuosi di cittadinanza attiva, nella convinzione che anche le piccole comunità locali sono in grado di portare al miglioramento globale del sistema.

Ogni appuntamento prevede la proiezione di un film che analizza e racconta gli effetti del cambiamento climatico in diverse aree del mondo, un laboratorio didattico aperto a bambini e ragazzi (6-14 anni) e l’allestimento della mostra “The Human Element” del fotografo e ambientalista statunitense James Balog, già esposta lungo la cancellata della Mole Antonelliana nel corso del recente 22° Festival CinemAmbiente e convertita, per l’occasione, in versione portatile.

Di seguito il programma della giornata a Mondovì

Il 30 luglio Mondovì – Cinema sotto le stelle

Laboratorio esperienziale per i bambini dalle h.16,30, presso il Giardino Belvedere Mostra fotografica dalle h.15, Portici Soprani Introduzione e proiezione film h.21.30 “Anote’s Ark” e a seguire dibatto con Claudia Apostolo, giornalista, e Paolo Bortolotto, Arpa Piemonte.