Terme di Lurisia…alle fonti del benessere e del colore

Martedì 30 luglio la giornata è dedicata agli amanti del ballo e della cucina. Alle ore 10, nel Parco Termale, si terrà la Mattinata Ballerina del Maestro Tony Rocca con musica da ascolto e da ballo. Nel pomeriggio, alle ore 15, l’appuntamento culinario è per i più piccoli: con Mani in Pasta i bimbi dai 5 ai 12 anni potranno mettersi alla prova con la preparazione di una gustosa pizza, che assaggeranno al termine dell’incontro e potranno poi portare a casa per condividerla con tutta la famiglia. (Durata 1.30 ore; costo: una lezione 7 euro, quattro lezioni, anche non consecutive, 25 euro; prenotazioni a [email protected], tel. 0174.683421).

Mercoledì 31 luglio si inizierà con gli Incontri Culturali. Alle ore 10 Daniele La Corte presenterà “Resistenza svelata”, un romanzo che racconta la storia di Suor Carla Di Noni, Medaglia d’Argento al valor militare per la Resistenza, staffetta partigiana e agente segreto del servizio X, gestito da Dino Giacosa e Aldo Sacchetti per coordinare le azioni partigiane tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia. Alle 10.30 si terrà l’inaugurazione della Mostra di Pittura “Le fonti del colore”. In esposizione, nel Salone delle Terme di Lurisia, i quadri di Brunetta Ellena, opere in cui “il colore guida le tracce, deboli e nello stesso tempo forti, di pennarelli che muovendosi in maniera quasi ritmica creano e magnificano la bellezza femminile”. La mostra rimarrà aperta fino al 25 agosto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 18, la domenica osserverà l’orario dalle 10 alle 18. Alle ore 16.30, per gli Incontri Musicali Progetto Play – esplorazioni sonore, l’arpista Alessia Musso e il cantante e musicista Luca Pellegrino condurranno l’incontro sui “Canti della Resistenza italiana”. Alle 19 seguirà l’Aperiterme, apericena con cocktail (costo 15 euro).

Giovedì 1 e venerdì 2 agosto la mattinata è all’insegna del ballo con la Mattinata Ballerina (ore 10, Parco Termale). Il 2 agosto alle ore 17 ci si potrà deliziare con Tè alle Terme, il ciclo di incontri per conoscere e conoscersi. L’evento, ad ingresso libero, si terrà presso il Salone delle Terme e sarà incentrato su “Benessere e bellezza attraverso il tempo”. Con la Dott.ssa Patrizia Garibaldi, si parlerà dell’origine e dello sviluppo delle attività di cura e ornamento del corpo e del ruolo delle acque, dalla preistoria ai giorni nostri e attraverso le civiltà del Mediterraneo antico. Durante il pomeriggio verranno offerti tè e pasticcini ai partecipanti. Alle 19 si potrà prendere parte all’Apericena (costo 15 euro), mentre alle 21 è previsto il concerto della Banda Musicale di Mondovì, nel parco termale di fronte alla Galleria Marie Curie.

Sabato 3 agosto alle ore 9 appuntamento con Mani in Pasta: i piccoli cuochi in erba che si cimenteranno con la preparazione di biscotti e crostate da gustare insieme e portare a casa. (Durata 1.30 ore; costo: una lezione 7 euro, quattro lezioni, anche non consecutive, 25 euro; prenotazioni a [email protected], tel. 0174.683421).

Per chiudere la giornata in bellezza alle ore 20 si potrà partecipare alla Cena Messicana, che avrà come tema “F.K. L’incredibile storia di Frida Khalo” con la storica dell’arte Serena Fumero. Una serata immersa nel Messico della prima metà del Novecento, in cui il racconto della vita di Frida Khalo, i suoi dipinti e i sapori del Messico faranno rivivere una passione intensa per la vita, l’amore e l’arte.