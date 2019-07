Volley A2/M – Vbc Mondovì, il nuovo capitano è Matteo Pistolesi: “Un grande orgoglio”

Dopo aver completato il proprio roster e aver assegnato tutti i numeri di maglia, il Vbc Synergy Mondovì comunica il nome del nuovo capitano: i gradi nello spogliatoio, dopo la partenza di Morelli, sono stati presi da Matteo Pistolesi. “Pisto”, soprannominato anche “Coccoman”, è stato scelto da coach Fenoglio. “Gli ho parlato la settimana scorsa – le parole dell’allenatore -, ho avuto modo di apprezzarlo nella stagione passata, merita questo riconoscimento per l’esempio che dà a tutti sotto l’aspetto tecnico e umano”.

“L’investitura del mister mi ha fatto molto piacere – le prime parole del nuovo capitano -, il fatto che per lui meriti questo grado rappresenta un grande attestato di stima per me. Sarà una grande responsabilità, soprattutto verso chi è nuovo. È la prima volta che mi viene assegnata in carriera, e sono contento. Essere capitano in un anno importante, con un campionato così livellato verso l’alto, è un motivo di orgoglio in più. Non vedo l’ora di cominciare e ritrovare i vecchi compagni, oltre a conoscere i nuovi: dovremo essere bravi ad integrarli subito e a trasmettere loro la voglia di rivincita che ci è rimasta addosso dopo l’eliminazione ai play-off dell’anno scorso”.

Dopo la crescita nelle giovanili del Piemonte Volley, la parentesi a Siena e le esperienze in SuperLega a Latina e Ravenna, dunque, Matteo diventerà una colonna portante del Vbc Synergy Mondovì, al suo secondo anno sotto il Belvedere. “Per me si tratta di un’esperienza nuova, spero di essere all’altezza, mi metto a disposizione di staff e compagni per fare tutti insieme una grande stagione”, ha concluso “Pisto”.