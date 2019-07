Seconda Categoria: sono 131 le squadre iscritte al prossimo campionato

Tre le società al momento non in regola: Amatori Castelletto, Lesna Gold e Pro Molare. Hanno tempo fino al 24 luglio prima di essere escluse

Sono 131 le società che hanno presentato la corretta documentazione e che dunque risultano iscritte al prossimo campionato di Seconda Categoria del Piemonte-VdA. Questo l’elenco:

1. ACCADEMIA REAL TORINO

2. AGLIE VALLE SACRA

3. ANDEZENO

4. AOSTA CALCIO 511 A.S.D.

5. ARDOR S. FRANCESCO

6. AREA CALCIO ALBA ROERO

7. ARMENO

8. ATLETICO ALPIGNANO

9. ATLETICO VOLVERA CALCIO

10. AUDACE CLUB BOSCHESE

11. BAJO DORA

12. BEINASCO CALCIO

13. BETTOLE

14. BORGARETTO CALCIO

15. BRUNETTA CALCIO

16. BUTTIGLIERESE 95

17. CALCIO MAPPANO

18. CAMERI CALCIO

19. CAPRIATESE

20. CAPRIE GREEN CLUB CSA

21. CARAGLIO CALCIO

22. CARAMAGNESE A.S.D.

23. CARESANA CALCIO

24. CARRU

25. CASALE CORTE CERRO

26. CASALNOCETO A.S.D.

27. CASSANO CALCIO

28. CASSINE

29. CASTELNOVESE CASTELNUOVO

30. CASTIGLIONE

31. CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP

32. CENTROCAMPO

33. CIGLIANO SALUGGIA CALCIO

34. CIRIE CALCIO

35. CNH INDUSTRIAL CALCIO

36. CORTEMILIA

37. CRODO

38. CUMIANA CALCIO REAL

39. DEPORTIVO ACQUI FBC 2003

40. DILETTANTISTICA FC BIELLA

41. DINAMO BAGNELLA 1972

42. DOGLIANI CALCIO

43. DON BOSCO ALESSANDRIA

44. EMIT BOYS

45. FIANO PLUS

46. FOOTBALL CLUB VIGONE

47. FORTITUDO F.O.

48. G3 REAL NOVI

49. GAGLIANICO C.S.I.

50. GARESSIO

51. GENOLA

52. GIAVENOCOAZZE

53. GRAVELLONA SAN PIETRO

54. JUVENZO SAN ROCCO

55. LA CERVO

56. LANGA CALCIO

57. LESSONA CALCIO

58. LIBARNA U.S.D.

59. LIVORNO F.CALCIO 1926

60. LOZZOLO

61. LUMELLOGNO

62. LUSERNA

63. MAGGIORA CALCIO

64. MANTA

65. MARENTINESE

66. MARGARITESE

67. MERGOZZESE

68. MO.DE.R.N.A. BACIGALUPO

69. MONCALIERI CALCIO 1953

70. MONGRANDO

71. MONREGALE CALCIO

72. MONTJOVET CHAMPDEPRAZ

73. MORNESE

74. NICESE

75. NUOVA ASTIGIANA CALCIO

76. OLIMPIA SANT AGABIO 1948

77. OLIMPIC SALUZZO 1957

78. OLIMPICA GRUGLIASCO

79. OLYMPIC COLLEGNO

80. ONNISPORT CLUB

81. ORANGE CERVERE

82. PASTORFRIGOR FRASSINETO

83. PERNATESE 1928

84. PIAZZA

85. PIOBESI

86. PIOSSASCO

87. PIZZERIA MUCHACHA

88. POL. FRUGAROLESE

89. POL. GRAND PARADIS

90. POL.CASALCERMELLI

91. POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA

92. POLISPORT CASTAGNOLE

93. POLISPORTIVA BRUINESE

94. POLISPORTIVA VALMALONE

95. PRO GHEMME

96. PSG SSDARL

97. QUARGNENTO DILETTANTI

98. QUARONESE

99. REAL ORIONE VALLETTE

100. REAL TORINO 2014

101. RESPECT FC 2017

102. RIVER SESIA CALCIO

103. RIVIERA D ORTA

104. RMANTIN

105. ROMAGNANO CALCIO A.S.D.

106. ROSTA CALCIO

107. S.NAZZARO SESIA

108. S.ROCCO

109. SALE

110. SALSASIO

111. SAN BENIGNO

112. SAN BERNARDO

113. SAN CHIAFFREDO

114. SAN MICHELE NIELLA

115. SCIOLZE

116. SEXADIUM

117. SOMMARIVESE

118. TRIDINUM 2016

119. V.R.VERUNO A.S.D.

120. VAL MAIRA

121. VALCHIUSELLA 1999 A.S.D.

122. VALDIGNE MONTBLANC CALCIO

123. VALFENERA

124. VALLE ELVO OCCHIEPPESE

125. VALLORCO

126. VALVERMENAGNA

127. VARZESE

128. VIGUZZOLESE

129. VILLAFALLETTO

130. VIRTUS BUSCA 2011

131. VOLUNTAS SUNA

Tre le formazioni che invece ad oggi non sono in regola: hanno tempo fino alle 18 del 24 luglio per mettersi in regole e non essere escluse.

1. AMATORI CASTELLETTO

2. LESNA GOLD

3. PRO MOLARE