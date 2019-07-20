Seconda Categoria: sono 131 le squadre iscritte al prossimo campionato

Sono 131 le società che hanno presentato la corretta documentazione e che dunque risultano iscritte al prossimo campionato di Seconda Categoria del Piemonte-VdA. Questo l’elenco:
1. ACCADEMIA REAL TORINO
2. AGLIE VALLE SACRA
3. ANDEZENO
4. AOSTA CALCIO 511 A.S.D.
5. ARDOR S. FRANCESCO
6. AREA CALCIO ALBA ROERO
7. ARMENO
8. ATLETICO ALPIGNANO
9. ATLETICO VOLVERA CALCIO
10. AUDACE CLUB BOSCHESE
11. BAJO DORA
12. BEINASCO CALCIO
13. BETTOLE
14. BORGARETTO CALCIO
15. BRUNETTA CALCIO
16. BUTTIGLIERESE 95
17. CALCIO MAPPANO
18. CAMERI CALCIO
19. CAPRIATESE
20. CAPRIE GREEN CLUB CSA
21. CARAGLIO CALCIO
22. CARAMAGNESE A.S.D.
23. CARESANA CALCIO
24. CARRU
25. CASALE CORTE CERRO
26. CASALNOCETO A.S.D.
27. CASSANO CALCIO
28. CASSINE
29. CASTELNOVESE CASTELNUOVO
30. CASTIGLIONE
31. CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP
32. CENTROCAMPO
33. CIGLIANO SALUGGIA CALCIO
34. CIRIE CALCIO
35. CNH INDUSTRIAL CALCIO
36. CORTEMILIA
37. CRODO
38. CUMIANA CALCIO REAL
39. DEPORTIVO ACQUI FBC 2003
40. DILETTANTISTICA FC BIELLA
41. DINAMO BAGNELLA 1972
42. DOGLIANI CALCIO
43. DON BOSCO ALESSANDRIA
44. EMIT BOYS
45. FIANO PLUS
46. FOOTBALL CLUB VIGONE
47. FORTITUDO F.O.
48. G3 REAL NOVI
49. GAGLIANICO C.S.I.
50. GARESSIO
51. GENOLA
52. GIAVENOCOAZZE
53. GRAVELLONA SAN PIETRO
54. JUVENZO SAN ROCCO
55. LA CERVO
56. LANGA CALCIO
57. LESSONA CALCIO
58. LIBARNA U.S.D.
59. LIVORNO F.CALCIO 1926
60. LOZZOLO
61. LUMELLOGNO
62. LUSERNA
63. MAGGIORA CALCIO
64. MANTA
65. MARENTINESE
66. MARGARITESE
67. MERGOZZESE
68. MO.DE.R.N.A. BACIGALUPO
69. MONCALIERI CALCIO 1953
70. MONGRANDO
71. MONREGALE CALCIO
72. MONTJOVET CHAMPDEPRAZ
73. MORNESE
74. NICESE
75. NUOVA ASTIGIANA CALCIO
76. OLIMPIA SANT AGABIO 1948
77. OLIMPIC SALUZZO 1957
78. OLIMPICA GRUGLIASCO
79. OLYMPIC COLLEGNO
80. ONNISPORT CLUB
81. ORANGE CERVERE
82. PASTORFRIGOR FRASSINETO
83. PERNATESE 1928
84. PIAZZA
85. PIOBESI
86. PIOSSASCO
87. PIZZERIA MUCHACHA
88. POL. FRUGAROLESE
89. POL. GRAND PARADIS
90. POL.CASALCERMELLI
91. POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA
92. POLISPORT CASTAGNOLE
93. POLISPORTIVA BRUINESE
94. POLISPORTIVA VALMALONE
95. PRO GHEMME
96. PSG SSDARL
97. QUARGNENTO DILETTANTI
98. QUARONESE
99. REAL ORIONE VALLETTE
100. REAL TORINO 2014
101. RESPECT FC 2017
102. RIVER SESIA CALCIO
103. RIVIERA D ORTA
104. RMANTIN
105. ROMAGNANO CALCIO A.S.D.
106. ROSTA CALCIO
107. S.NAZZARO SESIA
108. S.ROCCO
109. SALE
110. SALSASIO
111. SAN BENIGNO
112. SAN BERNARDO
113. SAN CHIAFFREDO
114. SAN MICHELE NIELLA
115. SCIOLZE
116. SEXADIUM
117. SOMMARIVESE
118. TRIDINUM 2016
119. V.R.VERUNO A.S.D.
120. VAL MAIRA
121. VALCHIUSELLA 1999 A.S.D.
122. VALDIGNE MONTBLANC CALCIO
123. VALFENERA
124. VALLE ELVO OCCHIEPPESE
125. VALLORCO
126. VALVERMENAGNA
127. VARZESE
128. VIGUZZOLESE
129. VILLAFALLETTO
130. VIRTUS BUSCA 2011
131. VOLUNTAS SUNA
Tre le formazioni che invece ad oggi non sono in regola: hanno tempo fino alle 18 del 24 luglio per mettersi in regole e non essere escluse.
1. AMATORI CASTELLETTO
2. LESNA GOLD
3. PRO MOLARE