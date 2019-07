Sabato 27 luglio, La Morra: “Canto del popolo che manca”, spettacolo-reading con Marco Revelli e Beppe Rosso

In occasione del Centenario della nascita di Nuto Revelli, sabato 27 luglio, alle ore 21, a La Morra, in Piazza Municipio, si terrà il reading/spettacolo “Canto del popolo che manca” dal libro di Nuto Revelli “Il Popolo che manca”, con Marco Revelli e Beppe Rosso, prodotto da ACTI – Teatri Indipendenti.

Nuto Revelli intervistò centinaia di contadini, rincorrendo quegli ultimi testimoni di una civiltà che stava sparendo. Da quelle interviste viene fuori un quadro di vita incredibile e che, rielaborato nell’ultimo libro pubblicato da Einaudi nel 2014 “Il Popolo che manca”, si presenta come un grande canto corale.

La serata richiama in vita lampi di questo canto epico con radici millenarie che fu spazzata via in poche decine di anni dal mito industriale. E’ un viaggio dentro un mondo che non c’è più; con la testimonianza diretta del figlio Marco Revelli, commenti, letture interpretate e spezzoni di film e audio originali con la voce di Nuto.

Una “Veglia” come quelle riportate dalle testimonianze, accompagnata da un bicchiere di vino grazie alla Cantina Comunale di La Morra, per raccontare un mondo duro fatto di terra e pietra che conosceva però il fantastico: un’immaginazione scatenata fatta di masche, ciulest, spirit foulet, magia e superstizione, alimentata, appunto, dalle veglie nelle stalle, teatro di micro-comunità dove l’arte del narrare si esaltava.

In collaborazione con Comune di La Morra, Eventi&Turismo, Cantina Comunale di La Morra, Libreria Paesi Tuoi, Fondazione Nuto Revelli, Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Nuto Revelli

Ingresso: 2 euro

In caso di maltempo il reading – spettacolo si terrà nella Chiesa di San Sebastiano

Per info: tel. 0173 500344 – [email protected]

