Bimbi in Biblioteca ad Alba con tanti libri sulle vacanze e con le letture animate

I laboratori di lettura per bambini continuano anche in estate ad animare la Biblioteca civica di Alba.

La lettura Una vacanza da orsi, martedì 23 luglio alle ore 17, sarà seguita da una buona merenda e racconterà delle originali vacanze degli orsi.

Stanchi del freddo, papà orso e orsetto decidono di andare in vacanza in un posto caldo ma non sanno che vivranno una vera e propria avventura ed impareranno anche a ballare! Balliamo con loro e poi facciamo merenda insieme.

L’età consigliata è 3-6 anni e la prenotazione è obbligatoria.

Attenzione: al momento della prenotazione occorre dichiarare eventuali allergie dei bambini.

Giovedì 25 luglio, dalle ore 10 alle 12, “Il mercato dei libri”. Nel cortile della Maddalena verranno esposti per la lettura ed il prestito tanti libri per bambini dedicati alle vacanze, un’occasione da non perdere per leggere insieme storie di viaggi e di avventure e dissetarsi con una bibita fresca. Alle ore 11 ascolteremo, sotto il fresco del porticato, una lettura animata consigliata ai bimbi da 0 a 6 anni. Per questa iniziativa non occorre prenotare.

Il ciclo “Una storia tira l’altra…”, a cura di Officine Zeta, fa parte del progetto Nati per Leggere Piemonte, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni e prenotazioni: www.comune.alba.cn.it, www.natiperleggere.it