Occit’Amo incontra il rugby: il 27 luglio Saluzzo North West Roosters Vs All Star

Un campionato nobile come quello francese, il campionato del rugby a 13, ha accolto in questa stagione la squadra saluzzese. Si è costruito un nuovo tessuto giovanile, tra visite nelle scuole, e camp tra Italia e Francia. Ora la rugby league e i Saluzzo Roosters incontrano Occit’amo. Un pomeriggio a tutto sport, protagoniste due squadre occitane e una serata loro dedicata. Un vero terzo tempo in amicizia, gusto e musica occitana.

Il Festival non vede l’ora di incontrare un pubblico giovane e giovanissimo, attento allo sport, curioso e che guarda al mondo d’oltralpe.

Tema chiave – sostiene la squadra – è l’internazionalità: “La nostra forza sta sul territorio, ma l’ambizione è quella di maturare anche altrove, proprio in quella Francia che ci vede protagonisti”. Occit’amo ha ambizioni simili: radici salde, ma la volontà di farsi conoscere dal mondo.

Tra le particolarità da non dimenticare che in questa occasione componenti maschili e femminili si scambieranno i ruoli, al fine di dare una panoramica completa del tessuto sportivo territoriale.

Il Saluzzo Rugby nasce nel luglio 2010 dall’idea di un gruppo di giovani saluzzesi innamorati di questo sport. Dopo varie stagioni di militanza nel campionato di Serie C Piemonte e Liguria, nel 2015 la formazione (allenata dal coach Elio Giacoma) intraprende un percorso rivoluzionario di modifica del proprio gioco, passando dalla pratica del classico gioco a XV a quello XIII (Rugby League).

Il Saluzzo Rugby decide quindi di prendere l’eredità dei North West Roosters, club astigiano di rugby league fondato da giocatori sudafricani di grande esperienza rugbistica, tra cui Chris De Meyer e Gert Pens, e di intraprendere un’esperienza ambiziosa e rivoluzionaria. A seguito di un grande lavoro d’intese, nell’ottobre 2016 il Saluzzo NWR è la prima squadra di RL nella storia italiana a disputare un campionato internazionale, inserito nel girone PACA (Provenza e Costa Azzurra) del DN2 francese.

Appuntamento Sabato 27 luglio a Melle alle 16 per il Primo Trofeo Occit’Amo Saluzzo North West Roosters Vs All Star