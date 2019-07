“Cartoline da Saluzzo”: apertura serale del museo Casa Cavassa in programma sabato 27 luglio

“Cartoline da Saluzzo” è l’iniziativa che dà il titolo alle aperture serali di un museo al mese nel periodo estivo.

Sabato 27 luglio, aprirà il Museo Civico Casa Cavassa dalle 21 alle 24 per consentire di trascorrere una serata alternativa in uno dei luoghi di cultura più importanti e significativi di Saluzzo.

Nel corso della serata, sono previste due visite guidate al museo, la prima alle 21.30 e la seconda alle 22.30.

Casa Cavassa, tra le dimore storiche dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, è considerato uno degli esempi più belli di dimora nobiliare di epoca rinascimentale del Piemonte.

Nel Quattrocento fu la signorile residenza di Galeazzo e Francesco Cavassa, nobile famiglia originaria di Carmagnola, entrambi vicari generali dei Marchesi.

Restaurata da Emanuele Tapparelli d’Azeglio e da lui donata alla città come museo civico nel 1888, presenta una sequenza di 15 sale con soffitti lignei dipinti, pareti decorate e arredi in stile e d’epoca, affreschi e quadri, fra i quali la “Madonna della Misericordia”, ritratto della corte marchionale capolavoro di Hans Clemer (1499).

Il Museo Civico Casa Cavassa si trova in via San Giovanni, 5. L’orario di apertura dal 1° marzo al 31 ottobre è martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica e festivi dalle 10 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Visite guidate a partenza fissa sono previste nel fine settimana: il sabato alle 11.00, 15.30 e 16.30 e alla domenica e festivi anche alle 17.30.

L’ingresso al museo è a tariffa ridotta. Il costo delle visite guidate è di 2 euro a persona, gratuite per i ragazzi con meno di 12 anni.

Per ulteriori informazioni e per prenotare visite guidate in altri orari e per gruppi ci si può rivolgere all’Ufficio Turistico IAT, in piazza Risorgimento, 1, numero verde 800392789, email: [email protected]