A Limone Piemonte Saluzzo e Savigliano prosegue la rassegna “Recondite armonie – incontri”

La rassegna Recondite Armonie prosegue domenica 21 luglio a Limone Piemonte alle ore 21, presso la Chiesa S. Pietro in Vicoli. In questa occasione, si esibirà Silvano Frontalini all’organo Francesco Vittino 1888.

E dopo l’indigestione di opera, l’organo italiano dell’Ottocento accolse il bagno di severità proveniente dal nord tedesco, affiliando i suoi talenti creativi al cecilianesimo. L’omaggio a Luigi Bottazzo, organista e didatta padovano scomparso nel 1924, esplora momenti di una copiosa ed esteticamente significativa produzione, intesa a valorizzare la componente più spirituale della musica liturgica. Un percorso in due tappe offerto dalla voce di una soprano laureata dal pubblico di Torre del Lago e da un organista particolarmente sensibile al mondo teatrale per le sue frequentazioni dell’orchestra in veste di direttore.

Mercoledì 24 luglio alle ore 21 a Saluzzo, presso la Confraternita della Croce Nera e giovedì 25 luglio sempre alle 21 presso la Chiesa S.Andrea di Savigliano si esibirà ancora Silvano Frontalini, organista accompagnato da Natalia Magarit, soprano. Frontalini si esibirà su Organo Collino 1841 durante la prima serata e su Organo Francesco Vittino del 1888 durante la seconda.

Raccontano le cronache ottocentesche che in occasione di una liturgia alla Chiesa dell’Inviolata in Riva del Garda, si cantarono le arie del verdiano “Un ballo in maschera” con la semplice accortezza di trasformarne il testo usando il latino. Riproporre oggi le trascrizioni organistiche di quel repertorio melodrammatico significa accostare un capitolo di storia e costume musicali tipicamente italiani.

