Ma l’amore lo vinse: Mario Erbini resterà al Nord Italia per seguire la fidanzata

Nemmeno il tempo di darvi la notizia, che è arrivata la contro-notizia: Mario Erbini non porterà i suoi 39 gol segnati nelle ultime due stagioni a Corneliano d’Alba al Canicattiì, in Sicilia.

La società isolana ha infatti riportato ieri sera un comunicato sulla propria pagina Facebook che recita:

Il nuovo arrivato, l’attaccante Mario Erbini, non potrà far parte della nostra squadra perché per motivi di lavoro seguirà la compagna al Nord Italia. In bocca al lupo Mario dalla famiglia Biancorossa.

Un cambio di passo all’insegna dell’amore insomma. Resta da capire ora se Mario cercherà nuovamente squadra in Piemonte (magari nella zona astigiano-langarola) e se qualche compagine cuneese riuscirà ad accaparrarsi un attaccante di sicuro affidamento.