Burattinarte Summertime 2019: : 19 luglio a S. Vittoria d’Alba, 20 luglio Arena Estiva del Teatro Sociale di Alba

Questo fine settimana Burattinarte Summertime trasporterà gli spettatori in atmosfere visionarie, grazie all’arte di Daniele Debernardi, straordinario burattinaio che si imprime nella memoria di chi ha assistito a una sua rappresentazione grazie a capacità, verve, estro e presenza scenica.

A fare da corollario agli spettacoli, alle h.21.00 e alle h.22.30, una ormai leggendaria produzione del festival Burattinarte, “L’arte inaspettata”, divertenti visite guidate dai pupazzi, che si trasformeranno in guide turistiche molto ben preparate.

Venerdì 19 luglio – S. VITTORIA D’ALBA

presso l’Anfiteatro della Confraternita San Francesco (in caso di pioggia all’interno della Confraternita), alle ore 21.00 e alle ore 22.30 L’arte inaspettata – Visite guidate con i burattini e alle ore 21.30 andrà in scena: Teatro dell’Erba Matta (Spotorno) con Il Mago di Oz.

Lo spettacolo nasce dall’idea di lavorare sui colori che nel racconto sono un elemento fondamentale: il grigio del Kansas, la strada gialla, la città verde smeraldo e così via.

Ogni passaggio è accompagnato con fraseggi di pianoforte così da rendere il racconto e la visione delle scene sempre più magica.

Una storia scelta per la bellezza del suo messaggio: dentro di noi ci sono le risorse per realizzare i nostri sogni…

Debernardi proporrà un esperimento di teatro cubista, in virtù del quale la storia del Mago di Oz, l’intramontabile classico di Frank Baum, prenderà forma, anzi, salterà letteralmente fuori da trenta cubi colorati di diverse dimensioni, mentre la musica, composta appositamente da Alessandro Delfino, sottolineerà la storia, mettendo in evidenza i momenti salienti e aiutando i personaggi a emergere in tutto il loro potenziale.

Sabato 20 luglio – ALBA

all’Arena Estiva del Teatro Sociale, alle ore 21.00 e alle ore 22.30 L’arte inaspettata – Visite guidate con i burattini e alle ore 21.30 andrà in scena: Teatro dell’Erba Matta (Spotorno)

con Alì Babà e i 40 ladroni.

Si aprirà agli occhi dello spettatore un mondo pieno di colori: la musiche e gli scenari originali e sorprendenti, realizzati e dipinti ispirandosi alla pittura indiana classica, creeranno una dimensione ove personaggi e ambienti si muoveranno come in un cartone animato e le inflessioni dialettali dei personaggi ne evidenzieranno caratteri e morfologia.

In scena, Alì, il protagonista, verrà raccontato per la sua bontà d’animo, espressa attraverso il gioco e la gioia, mentre l’avido ladro Mustafà e Cassim, il fratello ingordo, verranno puniti perdendo nell’oblio tutto ciò che desideravano di più: il denaro e il potere.

La famosa storia, tratta da Le mille e una notte, sarà reinterpretata con burattini giganti, realizzati e vestiti con cura per i minimi dettagli, allo scopo di ricostruire l’atmosfera orientale.

Tutti gli spettacoli sono a INGRESSO LIBERO

In entrambi gli appuntamenti alle h.21.00 e alle h.22.30:

“L’arte inaspettata”

Visite guidate con i burattini

(produzione del festival – ingresso libero)

Due pupazzi, costruiti dagli studenti della III A del Liceo Artistico Pinot Gallizio di Alba e da Marina Pepino in un laboratorio di costruzione tenuto da Cristiana Daneo, mettono in scena, con la direzione di Consuelo Conterno, delle visite guidate teatralizzate per conoscere le opere d’arte vicine ai luoghi dove si svolgono gli spettacoli di Burattinarte ad Alba, Bra e Santa Vittoria.

Ai pupazzi e alle figure il compito di alleggerire, sottolineare, attrarre. Dimostrare che imparare divertendosi si può.

Saranno animati da Delfin Robertou e Elisa Marchetti dell’Associazione Culturale Magog, da Monica Visca, Leo Giri e Lorenzo Petruccelli del Liceo Artistico, che hanno seguito un laboratorio di manipolazione e animazione tenuto da Beppe Rizzo della compagnia Oltreilponte Teatro.

Un progetto di laboratori e produzione teatrale per avvicinare il pubblico all’arte figurativa e architettonica locale attraverso il teatro dei burattini.

Il programma completo del festival lo potete trovare, con tutti i dettagli di luoghi, orari compagnie e spettacoli, sul sito www.burattinarte.it

INFO

338 7154844 – 0173 509345

www.burattinarte.it

Il festival è realizzato con il contributo di: Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Comune di Alba, Comune di Asti, Comune di Bra, Comune e Ufficio Turistico di La Morra, Associazione Anforianus e Comune di S.Vittoria d’Alba, A.T. Proloco Bossolasco, Comune e associazioni turistiche di Mombarcaro, Associazione Nel Viale, Bistrot dei Sognatori, Banca d’Alba e il sostegno dell’Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero in collaborazione con: Associazione Magog, TanaRO libera tutti, Familupi’s, LaCasaRotta

Teatro del Fiasco, Coop. sociale Progetto Emmaus, Centro Giovani H-Zone, Officina Culturale di Roddi, Succolento, Liceo Artistico Pinot Gallizio

Associazione Culturale Burattinarte – c.so Enotria 21/1 – 12051 ALBA (CN)

Direzione artistica e organizzativa: Compagnia Claudio e Consuelo

Rapporti istituzionali e organizzazione: Daniela Lusso

Ufficio Stampa: Elisa Ravetta

Allestimenti: Maurizio Arcari e Sandra Guadalupe