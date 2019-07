Alba: modifiche temporanee alla viabilità: chiusura di via XX Settembre

Per consentire il prosieguo dei lavori di riqualificazione, lunedì 22/07/2019, dalle ore 07.00 alle 21.00, è istituita la chiusura di via XX Settembre, tra via Diaz e via Gioberti (escluse).

Per l’accesso al centro storico è prevista la modifica alla circolazione veicolare come meglio indicato nella mappa.

E’ istituito inoltre il doppio senso di circolazione veicolare per residenti e autorizzati in via XX Settembre (tratto chiuso) e via Mazzini.

Registro ordinanze: 135 / 2019

Info: Polizia Municipale di Alba

Centrale operativa – tel. 0173 33664

[email protected]