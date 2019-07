Neviglie: conferito il “Caviot d’argento” 2019 alla dottoressa Carla Perotti ed al Cavalier Carlo Borsalino (FOTOGALLERY)

Nel pomeriggio di ieri, domenica 14 luglio, nella splendida cornice della Chiesa dei Battuti del suggestivo centro storico di Neviglie, è stato assegnato il premio Caviòt d’argento 2019 a due importanti personalità : alla dottoressa Carla PEROTTI ed al Cavalier Carlo BORSALINO.

I premiati sono stati presentati dalla dottoressa Ivana Sarotto, che ha sottolineato come il nostro territorio sia ricco di eccellenze umane, tali da far guardare al futuro, pur nelle difficoltà del momento, con rinnovata fiducia. Infatti il premio Caviòt d’argento è stato istituito dall’Amministrazione comunale di Neviglie, proprio come riconoscimento dall’alto valore simbolico assegnato alle eccellenze umane del territorio, che in vari campi si sono adoperate e si adoperano per migliorare la crescita sociale, culturale ed economica dello stesso territorio.

Un premio al fine di costruire una vera identità territoriale, per estendere e rafforzare le reti di relazioni, aiuto e sostegno fra tutti i protagonisti del territorio.

L’Amministrazione Comunale di Neviglie ha conferito il “Caviot d’argento” 2019 alla dottoressa Carla PEROTTI, che fa parte del Consiglio di Gestione del Gruppo Egea, azienda dove svolge preziosi incarichi amministrativi e si occupa di tutte quelle attività del Gruppo che hanno una forte valenza sociale, con particolare attenzione alla formazione dei più giovani, con la seguente motivazione: ”riconoscimento alla carriera per l’importante lavoro profuso nell’insegnamento e per l’importante ruolo svolto nella crescita e nello sviluppo dell’ azienda Egea, fondamentale elemento di continuità con le radici della famiglia, e nella diffusione di servizi essenziali come il ciclo idrico integrato, il teleriscaldamento e il gas sul nostro territorio ”.

Un secondo “Caviot d’argento” 2019 è stato conferito al cavaliere Carlo Borsalino titolare della Uniart, editore della rivista IDEA, editoriale che da 34 anni fa comunicazione e promozione del territorio, a livello turistico e culturale, con la seguente motivazione: “riconoscimento alla carriera per aver comunicato in maniera efficace il territorio attraverso la rivista IDEA e con le multipiattaforme comunicative digitali”. I premi sono stati consegnati personalmente dal Sindaco di Neviglie Corrado Benotto.

Dopo la consegna dei due “Caviòt d’argento 2019”, i bambini del gruppo Comunale Neviglie Green, l’orto biologico didattico per bambini, nato nel 2014 e che da 6 anni si impegna in una raccolta fondi per aiutare altri bambini in difficoltà, hanno rotto il loro salvadanaio per donarne il contenuto, ricavato dall’orto biologico e dalle altre attività svolte durante l’anno, al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’A.O.U Città della Salute e della Scienza di Torino, diretto dalla prof. Fagioli.

Il ricavato andrà a favorire la ricerca sulle malattie ematologiche, in particolare per la terapia genica. Un prezioso contributo atto a sostenere le azioni dei bambini nevigliesi sul senso civico, là dove fare parte di una comunità, significa adoperarsi ad aiutare chi è meno fortunato.

A ritirare il contenuto del salvadanaio, il dottor Massimo Berger, collaboratore della prof. Fagioli nel reparto di Oncoematologia Pediatrica di Torino.

Le immagini dell’evento nella fotogallery di Alice Ferrero Image per Ideawebtv.it