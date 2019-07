Sabato 20 luglio a Peveragno Street Party by Bisalta Young

Sabato 20 luglio, alle 20, la «Bisalta Young» propone, con tante collaborazioni, Comune e Pro Loco in primis, lo «Street Party», «Una festa di mezza estate», «Il mondo in piazza», in Piazza San Giovanni. Si tratta della prima «cena condivisa di Peveragno, per conoscere e conoscersi attraverso il cibo». La proposta è: «porta una pietanza che ti piace e che vorresti offrire ai tuoi compagni di tavolo, loro faranno lo stesso». Sono previsti giochi di strada e musica live. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 335.7917146.