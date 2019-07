Frabosa Soprana: un’estate ricca di appuntamenti

Anche quest’anno la Pro Loco di Frabosa Soprana e i commercianti locali hanno programmato ed organizzato un’estate ricca di appuntamenti per grandi e piccini, all’insegna dello svago, della musica e della buona cucina.

Grande attesa anche per l’inizio della 16° edizione del Frabosa Camp, appuntamento che richiama l’attenzione dei giovani e delle loro famiglie. Ormai storico e più che consolidato, ogni anno vede impegnati più di 100 piccoli atleti che si affrontano in un torneo di calcio che rispecchia lo spirito agonistico più puro e corretto senza però dimenticarsi del divertimento.

L’offerta musicale proposta per “L’estate Frabosana” è variegata nei generi proprio per soddisfare chi deciderà di trascorrere le proprie vacanze a Frabosa Soprana

Tra gli artisti in programma ci sarà l’immancabile menestrello “Gianni Secondo”, che ormai è diventato quasi un’istituzione in paese, il duo “Paolo & Paola”, “Angelo & Marzia”, “Fabros Duo”, “Analcolic Duo”, “Elio Giuliani e Zena Singer Band”, “Aldo Ascolese”, l’Orchestra “Scacciapensieri”, “Marco Rocca” e molti altri.

In evidenza vi segnaliamo sabato 10 agosto, il tradizionale concerto della Banda Musicale di Mondovì che si esibirà nella nostra sala polivalente con la migliore musica italiana di tutti i tempi.

Un altro appuntamento da non perdere si terrà lunedì 12 agosto con i “Groovejet”. Si tratta di una band nata da qualche anno, supportata dalla lunga e ricca esperienza dei musicisti che la compongono e capace di intrattenere qualunque platea grazie ad un repertorio vasto e in continua evoluzione. Un viaggio nelle hit del momento provenienti dal mondo dance, pop, latino e molto altro, il tutto “condito” con un energia in grado di coinvolgere tutti.

La parola d’ordine quest’estate sarà in ogni caso grande musica e grandi artisti. Ciò che serve a far muovere, ballare e divertire la gente.

Ma a Frabosa Soprana la protagonista non è solo la musica.

Aspettando la Sagra della Raschera e del Brüss, che quest’anno festeggia la 46° edizione, il 14 agosto la Pro Loco propone l’appuntamento con il Cabaret d’autore direttamente dall’Area ZELIG, Francesco Rizzuto, che vanta un palmares di tutto rispetto. Con la sua comicità si esibirà in Piazza Marconi alle ore 21.00 cimentandosi nello spettacolo “Il Vigile Palermitano”.

Il 15 agosto si darà il via alla 46° edizione della Sagra, appuntamento tradizionale del ferragosto frabosano. La manifestazione, organizzata dal Comune e dalla Confraternita dei Cavalieri della Raschera e del Brüss si dedica principalmente ai prodotti caseari più famosi della località, il formaggio Raschera e il Brüss. Inoltre trovano spazio prodotti d’eccellenza alimentare oltre che l’artigianato con espositori provenienti da Piemonte e Liguria.

Come di consueto la kermesse inizierà con la sfilata storica alle ore 10 che si dirigerà per le vie e le piazze del paese e seguirà l’investitura dei nuovi Cavalieri della Raschera. Protagonisti immancabili saranno i Trelilu che faranno da “Padrini” alla manifestazione e concluderanno il ferragosto con una delle loro simpatiche esibizioni. Spettacolo che ci riserva sempre delle novità e come ogni anno ci fa divertire godendo della loro allegria e musica.

Quest’anno tornano a grande richiesta i mercatini sulle piazze del paese. In particolare domenica 4 agosto “Il baule dei ricordi” attraverso i suoi pezzi d’antiquariato ci porterà indietro nel tempo e il weekend di sabato 17 e domenica 18 agosto vi condurremo alla scoperta dei gusti e dei sapori del territorio.

Riprendono le camminate organizzate in collaborazione con Alessandro Barabino (Guida Ambientale Escursionistica ed Accompagnatore Cicloturistico): un’ottima occasione per conoscere meglio la zona e i suoi piccoli sentieri.

Non mancherà la festa “Fontane di Birra” – ormai giunta al 13° appuntamento – che richiama ogni anno tantissimi giovani e non solo. Inoltre sempre a Fontane si terranno i festeggiamenti per San Bartolomeo con lo scenografico spettacolo pirotecnico.

Infine saranno organizzate dai nostri commercianti numerose serate Apricena, degustazioni e vari parties a tema.

Grazie alla collaborazione con la Biblioteca Comunale di Frabosa Soprana nelle ultime due settimane di luglio per i più piccoli ci saranno attività e giochi organizzati per trascorrere i pomeriggi in compagnia. Inoltre durante le due settimane centrali di agosto, sotto la supervisione degli allenatori della Scuola di Sci di Frabosa locali, le giornate dei vostri bimbi potranno svolgersi all’insegna di passeggiate, giochi e merende all’aperto.

In questo modo la Pro loco intende valorizzare sempre di più il nostro bellissimo paese montano, in collaborazione con il Comune, i commercianti, le imprese del paese ed altre Associazioni presenti sul territorio, come la Confraternita della Raschera e del Brüss.

In fine, quest’anno ad agosto sarà aperto il parco divertimenti Frabolandia, con gonfiabili, campo da beach volley, tubing estivo, trampolino elastico e calciobalilla umano gonfiabile.

