Atletica: Roata Chiusani in grande spolvero su pista tra Piemonte e Liguria (GUARDA LE FOTO)

Grande soddisfazione per i tecnici e gli atleti delle categorie giovanili del Roata Chiusani per i risultati conseguiti nelle ultime gare su pista.

A Boissano (SV) due secondi posti nei 400m per Allassane Diallo (50″36) e Chiara Costa (59″08). Al Meeting delle vacanze di Fossano del 6 Luglio, 1° e 2° posto sempre nei 400m per Malina Lenuta Berinde e Chiara Costa, con i nuovi personali di 57″85 e 58″83. Vittoria e personale nel salto in lungo per Mafalda Collidá con 5,10m.

Nella categoria ragazze spicca il titolo provinciale nel getto del peso di Aurora Armando, con la misura di 8,73m. Molto bene nei 60m Aurora Armando (2a) Alis Laratore (3a) Vittoria Boi e Omaima Ouardini. Nei 600m 2a piazza per Vittoria Boi, bene Francesca Isaia.

Al 2° Memorial Adriano Ascheri, disputatosi a Susa il 10 Luglio, l’Atletica Roata Chiusani monopolizza i podi dei 200m maschili e femminili, conquistando in entrambe le prove i primi tre posti della classifica.

Nella gara maschile vince Allassane Diallo, al personale con 22″93, seguito dai compagni di squadra Amadou Dosso (22″94) e Alessandro Maddaloni (23″88).

Per le donne vittoria di Chiara Costa (26″30) davanti a Giorgia Ghibaudo (28″50) e Anita Armando (29″15). Ottimo secondo posto negli 800m per Federico Bianchi in 1’57″28.