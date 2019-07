Basket B/M: Alessandro Bertuccelli nuovo preparatore dell’Olimpo Basket Alba

L’Olimpo Basket Alba annuncia che nella stagione sportiva 2019-20 Alessandro Bertuccelli sarà il preparatore atletico della prima squadra che affronterà il campionato di Serie B e sarà il responsabile della preparazione atletica del settore giovanile biancorosso.

Alessandro Bertuccelli, classe 1989, inizia la sua esperienza come assistente preparatore atletico al Pistoia Basket nel 2014, seguendo la prima squadra impegnata in Serie A. Rimane a Pistoia fino al 2018 e nel frattempo nel 2016-17 è il preparatore atletico della Pallacanestro Empoli, seguendo la Serie C Gold e l’Under 20 Eccellenza. Nella stagione 2018-19 si trasferisce all’Oxygen Bassano, dove ricopre il ruolo di responsabile della preparazione atletica delle formazioni giovanili impegnate nei campionati Eccellenza.

Infine, arriva in terra langarola per una nuova esperienza con il settore giovanile biancorosso e con la Serie B.

L’intervista

Nelle prima parole di Alessandro Bertuccelli le ragioni che lo hanno spinto a sposare la causa langarola, con l’obiettivo di lavorare per ottenere i migliori risultati possibili: “Stavo cercando una Società importante e quando Alba mi ha contattato mi sono informato con i colleghi della regione e tutti me ne hanno parlato molto bene, come un Club serio dove si riesce a lavorare in modo positivo. Ho parlato anche con coach Jacomuzzi e fin’ora ho un’ottima impressione. Sono giovane, compirò a breve trent’anni, e sono molto contento di essere arrivato all’Olimpo Basket con una Serie B ed un settore giovanile dove si può lavorare serenamente e secondo me si può provare ad ottenere dei buoni risultati. Dopo un anno con il settore giovanile di Bassano, mi affaccio anche al mondo senior con una scelta che fino ad ora mi pare azzeccata, spero sia così anche da parte della Società nei miei confronti. Porterò all’Olimpo Basket un po’ di toscanità e tutto il mio amore per la pallacanestro, vivo di questo e ho grande passione per il mio lavoro. Spero di riuscire a trasmetterla ai ragazzi e farli appassionare alla preparazione atletica”.