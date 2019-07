Alba: un tuffo collettivo per chiudere la 24 ore di nuoto 2019 di San Cassiano

Domenica 30 giugno è terminata con un tuffo collettivo la 24 ore di nuoto 2019 della piscina di San Cassiano.

E’ stato un weekend di grande partecipazione in cui 80 persone, tra soci e visitatori, hanno realizzato l’obiettivo di nuoto continuativo per 24 ore, dalle 18:00 del sabato 29 giugno alle 18:00 della domenica seguente.

Molte sono state le partecipazioni speciali: l’organizzazione ringrazia David Berbotto, pluripremiato nuotatore Italiano di fama mondiale, Daria Meinardi e Bartolomeo Fissore, atleti di sport misto attualmente impegnati nelle gare Ironman, gli atleti di Sportabili Alba onlus Asd, i ragazzi della comunità l’Isola di Peter Pan (Cos Cooperativa Operatori Sociali).

“Si ringrazia inoltre Alberto Cirio che ha inaugurato e concluso in vasca l’evento sportivo, Enzo Demaria, presidente dell’Associazione Veterani Sportivi per il sostegno nell’organizzazione della 24 ore, Beppe Silvetro, che, come nel 2018, è stato il partecipante più anziano e che tenacemente ha nuotato due mezz’ore assieme al Presidente di Liberamente Sportivi, Lorenzo Cane – prosegue lo staff – Si ringrazia la Fondazione CRC per il sostegno economico all’evento, la Città di Alba e il Consiglio Regionale del Piemonte per il patrocinio all’evento, Marco Villano, vice presidente di Liberamente Sportivi, per l’importante lavoro di progettazione e promozione, Alessandro Rivetto per il suo ottimo vino le cui bottiglie personalizzate sono state date in omaggio ad ogni partecipante, Sara, Andrea e i ragazzi del centro diurno l’Ippocastano di Neive che hanno etichettato le bottiglie! Si ringraziano tutti i soci del centro sportivo che partecipano nel creare una speciale atmosfera di grande famiglia! Un ringraziamento speciale va a Roberto Conte per il grande impegno e per la cura e l’attenzione di ogni particolare della manifestazione”.