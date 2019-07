Bra e Raschera tra vini e colline: successo per la degustazione alla Tenuta Arnulfo

Nuovo successo per i Consorzi del Bra e della Raschera: complici gli ottimi vini delle Langhe, l’estate e i partners del marchio Cuneo in Tavola, le due Dop si sono confermate protagoniste incontrastate dell’abbinamento wine-food, binomio consolidato soprattutto all’interno delle nostre zone.

La degustazione svoltasi venerdì 28 giugno presso la Tenuta Arnulfo a Costa di Bussia di Monforte d’Alba ha registrato un grande afflusso di pubblico al quale è stato dato un assaggio di quello che la sinergia tra le eccellenze del territorio può produrre: oltre ai due formaggi erano presenti, infatti, i vini di AlbaWine, veri e propri padroni di casa dell’evento, il Crudo di Cuneo Dop, le mele di Joinfruit e il Salame Piemonte Igp.

“Il Bra e il Raschera sono eccellenze che resistono anche a 40 gradi – ha commentato il presidente dei due Consorzi, Franco Biraghi – e si confermano perfetti se abbinati a vini come il Nebbiolo oppure alla frutta: a questo proposito abbiamo sperimentato il connubio Bra duro dop – mele, che si è rivelato un mix armonioso e seducente. Ci tengo a ringraziare Paolo Sartirano per la splendida ospitalità: ci siamo ritrovati in un posto meraviglioso, allietati da una musica proveniente dal Saluzzese, ai piedi del Monviso – conclude Biraghi – proprio il luogo in cui nascono questi nostri formaggi”.

La serata ha coinvolto innumerevoli ospiti non soltanto legati al mondo culinario, come i Polifonici del Marchesato, che hanno intrattenuto il pubblico durante il ricco buffet, unendo la bellezza delle loro voci alla dolcezza delle colline che facevano da sfondo all’evento. “L’estate è iniziata quindi nel migliore dei modi per le due Dop – ha concluso Biraghi – tra bellezze paesaggistiche, musicali ed eccellenze di quell’enogastronomia che contraddistingue da sempre il nostro territorio”.