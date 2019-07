Motociclismo: doppietta per Luca Marra nella classe Over a Pinerolo

Sul crossodromo di Baldissero di Pinerolo, si è disputata la terza prova del Campionato Interregionale ASI di motocross, che comprende Liguria, Piemonte e Lombardia, curata dal Moto Club Quadrifoglio di Pinerolo, alla quale ha preso parte, nella categoria Over 40 Sport Gold, il conduttore buschese del Team Vamak – Moto Club Drivers Cuneo, Luca Marra.

In una giornata caldissima, su un percorso poco polveroso ed ottimamente preparato dalla Famiglia Comba, che ha visto Mario come Direttore di Gara, la gara ha visto al via un centinaio di partenti alle varie categorie previste dal programma, con Luca Marra che ha condotto la sua Yamaha YZF 450 alla conquista della pole e del giro più veloce in pista della categoria Over 40 Sport Gold.

In gara poi, partito al comando della prima manche non l’ha più lasciato, ripetendosi in gara due, nella quale era scattato in seconda posizione, conquistando però la vetta della classifica dopo un solo giro, salendo così sul podio più alto di giornata, che lo ha visto prevalere su Andrea Massara e Bruno Parodi.

“Anche oggi sono riuscito a vincere la mia categoria – ha detto Luca Marra -. Adesso cercherò di impegnarmi ancora di più per le prossime gare. Ringrazio Fausto la Croce per l’assistenza in pista, il gruppo del Team Vamak, La Targa Cuneo, Scott e Intek, il Moto Club Drivers Cuneo, mio padre e mia moglie Barbara, che mi sostengono sempre”.