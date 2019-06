Torna a Cavallermaggiore “Il Ruggito delle Pulci”: il PROGRAMMA COMPLETO

Il Ruggito delle Pulci nasce nel 2006 a Marene, come festival di circo e teatro realizzato da giovanissimi artisti. L’immagine di un minuscolo esserino in grado di emettere un urlo udibile a enormi distanze è proprio l’immagine di ciò che volevamo ottenere: dare voce a coloro che hanno poche occasioni per farsi sentire. Una vetrina per le poche realtà italiane che in quegli anni realizzavano progetti di circo ludico educativo, tre quattro giorni di spettacoli serali e momenti di scambi, laboratori e momenti conviviali.

Nel 2009 il crescente numero di corsi nel territorio e delle città aderenti al progetto ci impose di trasformare il festival in rassegna di spettacoli in differenti sedi, per dare la possibilità ai giovani artisti di potersi esibire nella propria città.

Nel 2012 spalmare gli spettacoli di una quindicina di corsi in 6 differenti città nell’arco di un mese era diventato un impegno organizzativo troppo grosso. Il Ruggito delle Pulci approda quindi a Cuneo nel meraviglioso scenario di Piazza Virginio, 5 edizioni fantastiche con ospiti internazionali incredibili: Svizzera, Spagna, Kenia, Francia, Palestina e scuole di circo da decine di città italiane; percorsi di riciclo ed educazione ambientale, mostre fotografiche e decine di collaborazioni.

Il Ruggito delle Pulci diviene una rete intricatissima di collaborazioni. Gli artisti diventano 400 ed i più grandi frequentano le scuole europee o creano compagnie che girano il mondo. Si superano i 1500 spettatori a serata e piazza Virginio diventa piccola. Il Ruggito non può che adeguarsi, nato, come festival, divenuto rassegna, nel 2017 si trasforma ancora: cambia location e viene accolto nel capiente PalaBreBanca. Diviene luogo di scambio di competenze a vari livelli, di creazione collettiva, molti dei bambini degli esordi sono rimasti, oggi hanno venti e più anni e frequentano scuole professionali ed europee, si esibiscono in contesti internazionali con le loro compagnie e rappresentano per i piccoli straordinari modelli positivi.

Al ruggito perdono di importanza le esibizioni delle singole scuole, diventano fondamentali le creazioni estemporanee, Gran parte dei momenti del festival sono dedicati alle creazioni collettive con gruppi formati da ragazzi di tutte le scuole ospiti. Nel 2018 gli ospiti diventano così tanti che l’organizzazione ha bisogno di strutture logistiche molto più complesse, occorre una cucina industriale dove le mamme volontarie possano trasformare in pietanze i genuini prodotti donati dalle aziende del territorio e vari spazi cittadini per far fronte a un programma che prevede più una ventina di spettacoli, così il festival atterra a Cavallermaggiore, dove si prepara un’edizione senza precedenti.

I NUMERI

20 scuole di circo nazionali ospiti

1 scuola di circo internazionale SPAGNA

400 artisti

20 provenienti da 5 scuole superiori europee (Stoccolma, Bruxelles, Parigi, Chalon, Rotterdam)

80 volontari

14 aziende alimentari regalano il cibo per gli artisti

18 spettacoli

2 giorni di laboratori per tutti

40 workshop

2 parate

1 tendone da circo

5 luoghi spettacolo

Artisti da 5 scuole superiori europeee

0 bicchieri monouso e

400 borracce in alluminio in regalo per un festival NO PLASTIC

IL PROGRAMMA

Il Ruggito delle Pulci 2019 – XIV edizione

Cavallermaggiore

Palazzetto dello Sport – Chapiteau – Teatro San Giorgio Piazza V. Emanuele – Ala

Lunedì 8/07

11,00 Parata per le vie della città partenza da Piazza V. Emanuele

18:00 Parade 78 Giochi di legno per tutti – area palazzetto

21:30 Festa inaugurazione Tendone (Via Fiume) ingresso € 5,00 con con consumazione

Martedì 9/07

17:30 Parade 78 – Spettacolo di Matteo Cionini in Direttore d’orchestra – area palazzetto

18:30 Open Stage – spettacoli dei giovani artisti delle scuole di circo – tendone

21:30 Gran Varietà delle Pulci – Spettacolo degli artisti esperti delle scuole di circo – palazzetto

23:30 Parade 78 Made in Italy DJ set – area palazzetto

Mercoledì 10/07

09:00 CIRCOBUS laboratori di circo per tutti cortile scuole elementari + Spettacolo “Leon e Io” di Lucia Fusina – tendone € 5,00

18:00 Parade 78 – Giochi di legno per tutti – area palazzetto

18:30 Open Stage – spettacoli dei giovani artisti delle scuole di circo – tendone

21:30 MINUetTI – Spettacolo di circo contemporaneo dela compagnia Fabbrica C – palazzetto – € 5,00

23:00 Parade 78 Rootikal Dub DJ – SET – area palazzetto

Giovedì 11/07

16,30: Jean Michel Guy : Conversazione sul circo – teatro salone San Giorgio

18:00 Parade 78 – Giochi di legno per tutti – area palazzetto

18:30 Va Pian e fa presto – Spettacolo di circo contemporaneo di Giulia Racca e Davide Visintini

21:30 “ROAR” I registi Carlo Cerato e Leon Volet guideranno un gruppo formato da 2/3 ragazzi per ogni scuola di circo ospite e a partire dalla mattina del mercoledì creeranno uno spettacolo che nessun altro al mondo potrà mai più vedere – Palazzetto dello sport € 5,00

23:00 Parade 78 Exotica DJ – SET

00:30 Tender – Spartito dissonante per una Drag Queen con Ava Hangar Miss Drag Queen Piemonte e Valle D’Aosta – € 5,00

Venerdì 12/07

09:00 CIRCOBUS laboratori di circo per tutti cortile scuole elementari + Spettacolo fiabesco di Micromundi

16,30: Jean Michel Guy : Conversazione sul circo – teatro salone San Giorgio

18:00 Parade 78 – Fabbrica C “Aerial” spettacolo di acrobatica aerea

18:30 Granelli – Giulio Lanzafame e Damiano – tendone – € 5,00

21:30 Etti di circo (I ragazzi potranno creare in un pomeriggio e portare in scena uno spettacolo con un professionista) – palazzetto € 5,00

23:00 “Phonofobia” Spettacolo di Mari Stella e Karita Tikka – area palazzetto

Sabato 13/07

16:00 All Circo “1, 2, 3… Cabaret” Spettacolo ragazzi diversamente abili Toscani

17:00 Parade 78 – Giochi di legno per tutti (area palazzetto)

18:00 “Lento” spettacolo di Valentina Cortese – La Chute spettacolo di Lea Legrand – area tendone

20:00 “Sic Transit” spettacolo della compagnia Magda Clan – Piazza V. Emanuele

21:00 Parata

21:30 Gran Gala Finale degli artisti delle scuole superioridi circo europee – palazzetto – € 5,00

23:00 Parade78 Avaisadj DJ – set

