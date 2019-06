Mirabilia Festival 2019: il programma degli eventi di domenica 29 giugno

Domenica 30 giugno il Festival si sposterà prevalentemente nella città di Busca. Focus Kids approderà ai Giardini Comunali per coinvolgere grandi e piccini: alle ore 10:45, con replica alle 19:00, sarà allestito lo spettacolo di Santosh Dolimano Io e il mio mondo per aria riservato a un pubblico dai 3 ai 12 anni (costo del biglietto € 2,00). A seguire alle ore 11:30, con replica alle 19:45, nella stessa location si potrà assistere a I burattoni della compagnia La casa degli gnomi. Lo spettacolo è riservato a un pubblico dai 3 ai 12 anni. Costo del biglietto € 2,00.

A Fossano nel frattempo dalle 11:00 alle 14:00 presso lo Chapiteau Castello in Piazza Castello si terrà il workshop Trapèze a cura di Justine Bernachon e rivolto a trapezisti e studenti di circo con esperienza in discipline aeree.

Alle ore 12:15 la compagnia Faber Teatro porterà il suo Stabat mater al Santuario di Valmala. La compagnia torinese esplorerà sonorità e atmosfere del grande edificio religioso con un interessante lavoro tra movimento, teatro e canto a cappella. L’ingresso sarà gratuito ma riservato a un pubblico dai 12 anni in su.

Dalle ore 16:00 alle ore 21:00 Piazza Santa Maria di Busca si trasformerà nella Piazza dei Balocchi grazie alla compagnia di teatro urbano Microcirco, mentre dalle 16:00 alle 19:30 ai giardini comunali verranno montati i giochi di Artefuac a cura di Snodo Culturale. L’evento è riservato a un pubblico dai 3 ai 12 anni (costo del biglietto € 2,00).

Sempre alle ore 16:00 e poi alle 18:30 Via Umberto I si animerà con la street performance dei taiwanesi Thunar Circus, un estratto dello spettacolo Hung Tung’s Fantasy, che va immaginato come un puro, naturale, futuristico dipinto in cui la mente, vagando in un paese delle meraviglie un po’ naif, si nutre di fantasia e di stupore. Poco più tardi, a partire dalle 16:30, Santosh Dolimano coinvolgerà i bambini in un laboratorio di giocoleria ai Giardini Comunali di Busca.

Alle 16:30 e poi alle 18:30 presso il sagrato della Vergine Assunta la compagnia Begheré porterà in scena Rendez-vous!.

Alle ore 16:45 e poi alle 19:00 in Via Umberto I The Legendary Straniero porterà Trashman Blues e alla stessa ora in Piazza Santa Maria, con replica alle 20:30 in Piazza della Rossa, si potrà assistere alla performance di danza acrobatica Diversity is wealth della compagnia francese Surprise Effect.

Maze è il titolo della live performance della compagnia Unterwasser che avrà luogo alle ore 17:00 al Teatro Comunale: un misto di teatro fisico, oggetti e ombre, sculture e corpi tridimensionali che saranno proiettati per costruire una storia toccante (costo del biglietto € 5,00).

Sempre alle ore 17:00 la compagnia Acque Fonde porterà in Via Umberto I lo spettacolo Barabba Gulasch: una fanfara di 7 elementi che suona musica italiana ampiamente contaminata da sonorità balcaniche. Lorenzo Baronchelli si esibirà poi in Body Guard. Alla stessa ora i bambini dai 3 ai 12 anni potranno assistere allo spettacolo Il gatto dagli stivali della cura Teatrino dell’Erba Matta (costo del biglietto € 2,00).

Alle 17:30 Piazza della Rossa si animerà della Più grande festa del mondo, organizzata da Dimidimitri, e alla stessa ora Via Umberto I farà da palcoscenico al quartetto di musicisti Son de la Rue.

In Piazza Santa Maria alle 17:30, alle 19:00 e alle 20:30, tornerà Il grande piano di Faber Teatro: una gigantesca tastiera con tasti lunghi 1 metro da suonare con i piedi.

Alle ore 18:00 in Via Umberto I sarà organizzato il flash mob The dog project – The final dog walk di Tom Campbell, in cui cento cani di cartapesta invaderanno e trasformeranno lo spazio pubblico.

Sarà poi il momento dello sfarzoso Younak degli slovacchi Novvy Cirkus, in prima italiana. Nel nuovo grande lavoro di Adrian Schvarzstein, storico regista dell’acclamato Circus Kletzmer, si esibiranno 15 tra attori e acrobati oltre a un nutrito gruppo di musicisti per mettere in scena uno dei maggiori spettacoli di circo in Europa. Lo spettacolo avrà luogo presso lo chapiteau Frat. Mariano alle ore 18:30 (costo del biglietto € 20,00).

In Piazza della Rossa alle 19:00 e poi alle 21:15 si terrà lo spettacolo T.N.T. Show della compagnia Skapigliati Street, mirabolante performance di tre atleti pronti a mettersi in gioco e reinterpretare i canoni della ginnastica moderna.

Walking Dad. Nato sotto il segno dei gamberi è il titolo dello spettacolo dedicato a tutti i giovani genitori e scritto da Dario Benedetto che andrà in scena alle ore 19:15 presso il Teatro Comunale (costo del biglietto € 5,00).

Alle 20:00 presso lo chapiteau Rasposo di Fossano, si terrà una replica de La Devorée della compagnia Rasposo. Lo spettacolo è riservato a un pubblico dai 12 anni in su (costo del biglietto € 20,00).

Si tornerà poi a Busca con Giorgia Goldini che alle 21:30 porterà sul palcoscenico del Teatro Comunale il suo La felicità è uno schiaffo, spettacolo sulla felicità, sulle piccole cose importanti. L’ingresso riservato a un pubblico dai 12 anni in su (costo del biglietto € 5,00).

Per concludere alle ore 23:00 avrà luogo presso lo chapiteau Frat. Mariano Meet the artists party, il concerto conclusivo del Festival Mirabilia con il quartetto Son de la Rue e la fanfara Barabba Gulasch e a seguire, alle ore 23:30, nella medesima location si potrà assistere allo spettacolo Cabaret Sauvage – The Final Show con la regia di Riccardo Massidda (costo del biglietto € 10,00). Durante tutta la giornata saranno disponibili navette di collegamento tra Fossano e Busca.

Per info: www.festivalmirabilia.it

Il programma completo su: www.festivalmirabilia.it

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili su: www.liveticket.it/festivalmirabilia

