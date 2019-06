Juniores Regionali 2019-20: nuova formula, si passa a 4 gironi con 56 squadre

Cambia ancora la formula del Campionato Under 19 Regionale che, in Piemonte, nella stagione 2019-20 vedrà non tre, bensì quattro gironi, per 56 squadre iscritte. Ad annunciarlo il Comitato Piemonte Vda della LND nell’ultimo comunicato ufficiale: una scelta che comporterà la riduzione a 14 squadre per ogni girone, in modo da ridurre i turni infrasettimanali in caso di maltempo e di evitare lunghe trasferte.

Saranno coinvolte nel meccanismo delle finali regionali anche le seconde e terze classificate di ciascun girone che accederanno alle gare di qualificazione per l’ammissione ai

quarti di finale del “Top Tournament Finalists”; post season anche per le formazioni classificatesi dal 4° al 9° posto che potranno partecipare al “1° Best Practice Tournament”, torneo ad invito; mentre le compagini piazzatesi dal 10° al 13° posto parteciperanno ai playout per mantenere la categoria; retrocessione ai Provinciali per l’ultima in classifica di ciascun girone.

Si parte il 14 settembre, ultima giornata della stagione regolare il 28 marzo 2020.