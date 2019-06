Go Wine premia Gemma Boeri, nella dodicesima edizione del Festival della Cucina per valorizzare la grande cucina di Langa e Roero

Con l’arrivo dell’estate si inaugura il Festival della Cucina di Go Wine.

Un evento nato nel 2008 e che si è sempre proposto di valorizzare il patrimonio di stelle Michelin di Langa e Roero.

Un calendario di appuntamenti conviviali d’autore che si sviluppa da luglio a ottobre, come da calendario che presentiamo.

L’inaugurazione del Festival è in programma per il prossimo venerdì 21 giugno a Roddino presso l’Osteria Da Gemma.

Una scelta non causale, perché Go Wine intende attribuire nel primo appuntamento uno speciale riconoscimento ad un locale storico del territorio di Langa e Roero.

Dopo Bovio (2016), Felicin (2017) e Il Centro di Priocca (2018), il riconoscimento va a premiare una grande donna di Langa che saputo trasformare un semplice locale di ristorazione in un luogo mito dove apprezzare la cucina tradizionale con piatti molto curati e grande selezione e qualità delle materie prime.

“Il Festival è dedicato alle stelle Michelin – dicono da Go Wine – ma non intende certo dimenticare grandi figure che, pur non avendo ottenuto la celebre stella, da sempre rappresentano un riferimento per la promozione enogastronomica del territorio, con una lunga storia iniziata in anni in cui nessuno avrebbe potuto prevedere il movimento turistico che si è poi affermato sul territorio”.

Il riconoscimento sarà attribuito a Gemma Boeri nel corso del convivio aperto a soci Go Wine e simpatizzanti.

Il menu ripercorre la tradizione dei piatti con cui l’Osteria accoglie il pubblico:

Antipasti

Salame, carne cruda, insalata russa, vitello tonnato

Primi in assaggio

Tajarin, ravioli al plin

Secondi

Coniglio arrosto, bocconcini di vitello

Contorni di stagione

E per finire…

Bunet, meringata, torta di nocciole

Ecco il calendario completo del Festival della Cucina di Go Wine 2019

Venerdì 21 giugno

Incontro a tavola con Gemma Boeri, Premio Festival della Cucina 2019

Osteria da Gemma – Roddino

Martedì 2 luglio

Maurilio Garola, la Ciau del Tornavento e i volti del Nebbiolo

Ristorante La Ciau del Tornavento – Treiso

Martedì 23 luglio

Flavio Costa e i percorsi in Bianco

Ristorante 21.9, Tenuta Carretta – Piobesi d’Alba

Giovedì 5 settembre

Enrico Crippa e Piazza Duomo, la cena della terza stella

Ristorante Piazza Duomo – Alba

Martedì 24 settembre

Andrea Ribaldone, tradizione e innovazione in Piemonte

Ristorante Osteria Arborina – La Morra

Mercoledì 9 ottobre

Massimo Camia e i sapori d’autunno nella Langa del Barolo

Ristorante Massimo Camia – Barolo

Per info e prenotazioni: associazione Go Wine Via Vida, 6 Alba telefono 0173 364631 [email protected]