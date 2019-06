Dalle 15.30 di oggi (13 giugno) si segnala il malfunzionamento delle reti fisse della Vodafone in tutta Italia: come confermato dalla mappa del rilevatore Downdetector, la rete Vodafone non è più accessibile agli utenti, con i modem al momento fuori uso.

Al momento, nessun problema alle reti mobili o ai modem portatili (saponette). Molte le segnalazioni anche in Piemonte ed in provincia di Cuneo. Il guasto è in fase di risoluzione.