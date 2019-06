Serravalle Scrivia: tenta la fuga forzando un posto di controllo, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Serravalle Scrivia hanno tratto in arresto un pregiudicato di Serravalle Scrivia, D.M. V., di anni 45, per resistenza a Pubblico Ufficiale.

I Carabinieri, nella notte trascorsa, hanno attuato un posto di controllo nel centro del Comune di Serravalle, quando D.M., per sottrarsi al controllo di polizia, ha forzato il dispositivo, non fermandosi all’ALT e dandosi alla fuga.

L’uomo ha affrontato le strade strette del centro abitato di Serravalle Scrivia, con modesta presenza di utenti della strada, compiendo manovre pericolose.

La fuga si è protratta per una lunga distanza, durante la quale, con dissennata condotta di guida, senza fermarsi agli incroci semaforici, senza rispettare i segnali di Stop e la presenza di atri veicoli, ha posto in serio pericolo anche l’incolumità dei Carabinieri costretti a raggiungerlo per bloccare la sua guida trasgressiva.

L’uomo è stato fermato in via Vittorio Veneto, dopo aver impattato un marciapiede e sprovvisto di patente di guida poiché ritirata nel 2014.

Tratto in arresto, dovrà rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale e, in attesa del giudizio per direttissima,l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

L’autovettura da lui condotta è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

cs