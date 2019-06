Dogliani accoglie la Summer School della Cornell University

Anche quest’anno Dogliani avrà il piacere di accogliere la Summer School in Scienze Politiche e Demografiche che la Cornell University tiene presso la Fondazione Luigi Einaudi Onlus a Torino. I ragazzi che parteciperanno a questa iniziativa sono stati accolti a Torino il 1° giugno e si fermeranno fino al 14 luglio. La maggior parte del gruppo è costituita da studenti statunitensi che frequentano la Cornell University situata a Ithaca nello stato di New York, ai quali si aggiungono poi ragazzi di origini cinesi e indiane. La Cornell University, che collabora con la fondazione Einaudi Onlus in questo progetto, è stata fondata nel 1865 da Ezra Cornell e Andrew Dickson White con il principale obiettivo di offrire un alto livello d’istruzione senza tuttavia discriminare gli studenti in base a razza, religione o appartenenza a movimenti politici. Tali ideali, assolutamente non diffusi all’epoca, sono racchiusi nel motto stesso dell’università: “Fonderò un’istituzione in cui chiunque potrà studiare qualunque cosa“.

Oltre alle lezioni, che verranno svolte all’interno della sede della Fondazione Einaudi, i ragazzi avranno la possibilità di incontrare alcuni Deputati e di visitare diverse zone del Piemonte e una di queste visite li porterà anche qui a Dogliani, dal 17 al 19 giugno, una tappa – a detta loro – “fondamentale per i ragazzi che potranno vivere in una realtà diversa da quella urbana a cui sono abituati”.

I ragazzi frequenteranno le lezioni all’interno di alcune sale del Comune e proprio qui potranno studiare al meglio la figura del Presidente Luigi Einaudi comprendendo tutto ciò che riguarda la legacy einaudiana e lo stretto legame che il Presidente aveva per la sua terra natale.

cs