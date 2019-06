Bra: il parco della Zizzola pronto ad accogliere l’Artico Festival

La città di Bra si prepara alla due giorni di Artico Festival, al parco della Zizzola, venerdì 21 e sabato 22 giugno: sul palco, Nitro, Giorgio Poi, Any Other e Sorrowland. Tra gli ospiti Paolo Nori, Dr. Pira e Lorenzo Mò.

È un piccolo festival di provincia, ma non lo sa e propone una line-up da grande evento, con incontri pomeridiani, dj set, mostre e una ricercata selezione di street-food: questa è la formula di Artico Festival, che il 21 e 22 giugno, per il terzo anno anima la collina del parco della Zizzola di Bra, alle porte tra Langhe e Roero.

I concerti. Due appuntamenti esclusivi, per venerdì 21 giugno: proprio al termine del giorno più lungo dell’anno protagonista della serata è Nitro, il cui albumNo comment, pur conservando un’impronta underground, lo ha consacrato come uno dei nuovi grandi nomi della scena rap, battendo il record di streaming italiano di un singolo album in 24 ore su Spotify e ottenendo il disco d’oro a solo tre settimane dall’uscita. Quella di Artico è l’unica data piemontese del tour estivo.

La stessa sera, in apertura, per la prima volta in Piemonte arrivano i Sorrowland, l’eclettico collettivo formato da Osore, Gino Tremila e Giovanni Vipra, che con il crossover avant-pop/emo si presenta come una delle proposte più innovative e in grado di catturare l’interesse di un pubblico eterogeneo, che spazia da quello trap a quello elettronico e indie.

Sabato 22 giugno è la volta di Giorgio Poi, reduce lo scorso anno dal tour americano a supporto dei Phoenix e membro della band per i concerti di Calcutta; ha da poco pubblicato il suo secondo album Smog. Paroliere, polistrumentista e produttore, il cantautore si pone come esempio unico all’interno del panorama musicale italiano.

L’inizio della serata di sabato è affidato a Any Other, progetto di Adele Nigro, astro nascente della musica italiana, definita senza giri di parole dalla rivista Rolling Stone come la migliore musicista italiana. Torna sul palco di Artico Festival in veste solista, dopo aver accompagnato alla chitarra e voce il concerto dello scorso anno di Colapesce.

A far ballare tutti con i loro dj set, al termine della serata, sarà lo Xanax Party venerdì e gli Avanzi di balera sabato; l’apertura dei concerti è affidata a due talenti piemontesi emergenti: Nebbiolo, appena uscito con il suo album d’esordio Un classico e il rapper cuneese Shame, noto tra l’altro per aver conseguito il Guinness World Record di Freestyle per il maggior numero di ore consecutive di improvvisazione (25 ore).

Le mostre. Confermata anche per questa edizione l’area mostre, dedicata all’illustrazione, alla foto e al fumetto, con tre esposizioni allestite per tutta la durata dell’evento: una selezione delle tavole più belle dei fumetti del Dr. Pira e Lorenzo Mò, tratte rispettivamente da Dogmadrome (recentemente premiato all’ARFestival) e Super relax (Premio Micheluzzi al COMICON); la mostra collettiva Animali notturni risultato di una call for illustrators che ha coinvolto artisti provenienti da tutta Italia e la mostra fotografica a cura di ArteMidì, che raccoglie i migliori scatti della recente Bra Photo Marathon.

Altri appuntamenti. Per tutta la durata del festival non mancheranno eventi e attività pomeridiane, prima fra tutte, il sabato, l’atteso reading dello scrittore Paolo Nori del suo ultimo libro La grande Russia portatile (Salani).

L’ora dell’aperitivo di venerdì è invece all’insegna dell’illustrazione e il fumetto, con Dr. Pira, cultore della scena hip hop e del mondo della street art, nei panni del dj, con il live painting di Lorenzo Mò, giovane promessa del fumetto italiano, neo vincitore del Premio Bartoli all’Arf Festival.

Area market&food. A partire da quest’anno si amplia ulteriormente l’area dedicata allo street food, attivo fin dal pomeriggio. Piatti tipici della tradizione piemontese, ma anche hamburger, pizza, finger food di ogni tipo e gelati: una vasta varietà di cibo di qualità tra cui scegliere, insieme a una selezione di birre artigianali firmate Citabiunda e vino, passeggiando prima dei concerti tra gli stand dello Switch on Market, il mercatino creativo di prodotti artigianali, vintage, editoria indipendente e illustrazione.

Bra. Artico Festival porta i musicisti alle porte tra Langhe e Roero, in cima alla collina che domina l’intera città, all’interno della suggestiva cornice del Parco della Zizzola, che farà da sfondo ai concerti e a tutte le altre attività che si svolgeranno nell’ambito del festival, tra workshop, installazioni e l’area market&food.

Artico Festival è un evento di Switch On, associazione culturale nata nel 2012, realizzato in collaborazione con la Città di Bra. Tramite il blog, i concorsi e gli eventi l’associazione offre spazi di espressione e di confronto, mettendo in dialogo artisti e pubblico. Sedi a Bra (CN) e Torino.

Artico Festival è possibile anche grazie al patrocinio della Città di Bra e agli sponsor:

– Piscine di Bra e Gemini Project, per la sostenibilità del festival

– Cambieri, partner tecnico

– Mercatò, per il supporto alla mostra collettiva Animali Notturni

INFORMAZIONI

Abbonamenti:

Prevendita > 18 € + d.p.

Cassa > 20 €

Ingresso giorno singolo:

Prevendita > 10 € + d.p.

Cassa > 13 €

Biglietti disponibili su Mailticket

www.articofestival.it