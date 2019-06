Bra: contest fotografico per Aperitivo in Consolle

Al via un contest fotografico durante Aperitivo in Consolle, l’evento che – tutti i venerdì sera, fino al 5 luglio – porta a Bra e nei 14 locali aderenti musica, sorrisi e street food. A partire da venerdì 14 giugno, chi condividerà su Instagram immagini della manifestazione potrà vincere buoni consumazione da utilizzare nei locali aderenti.

Come funziona? Scatta le tue foto durante Aperitivo In Consolle e condividile su Instagram usando l’hashtag #APECON19. E’ necessario avere un profilo Instagram aperto e geotaggare le immagini a Bra. Gli autori delle cinque foto più significative di ogni venerdì di contest (14, 21 e 28 giugno) si aggiudicheranno un buono consumazione per due persone da utilizzare durante i successivi appuntamenti di Aperitivo in Consolle, fino al 5 luglio, esclusivamente nei 14 locali aderenti.

Il contest fotografico è organizzato da Comune di Bra, Ascom Bra e Associazione Aperitivi in Consolle in collaborazione con le Community Instagram @ig.cuneo e @ig_piemonte. Gli autori delle cinque migliori foto per serata riceveranno un messaggio diretto su Instagram da @ig.cuneo, che notificherà loro la vincita. I buoni consumazione potranno essere ritirati dai vincitori a partire da lunedì 17 giugno all’Ufficio Turistico del Comune di Bra (piazza Caduti per la Libertà 20, lun-ven 9-13 e 14.30-18; sabato e domenica 9-12.30) previa esibizione del messaggio ricevuto. Che aspetti? Scatta, condividi e vinci!

