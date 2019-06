Wine Experience Mondodelvino riceve il Premio Gavi LA BUONA ITALIA

Oggi a Villa Raggio, in occasione della quinta edizione del prestigioso Premio Gavi LA BUONA ITALIA la Wine Experience by Mondodelvino è stata premiata per le innovative modalità di far vivere l’esperienza del Vino.

A soli 15 giorni dall’inaugurazione di Wine Experience, spazio interattivo ed esperienziale studiato per guidare il consumatore alla scoperta del complesso e affascinante universo del vino, Mondodelvino SpA oggi porta a casa – nel cuore del Roero paesaggio vitivinicolo riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” – il primo importante riconoscimento in occasione del Premio Gavi LA BUONA ITALIA. Il Consorzio Tutela del Gavi premia l’originalità del progetto Wine Experience, installazione multimediale unica in Italia che esplora il tema del vino attraverso i cinque sensi con una full immersion tra storia, territori, vitigni, tecniche produttive, profumi, sapori e abbinamenti.

Quest’anno il Premio Gavi LA BUONA ITALIA è dedicato allo Smart Wine, ovvero l’innovazione digitale in ambito vitivinicolo. In questo contesto una qualificata giuria ha premiato, assieme ad altre prestigiose realtà vinicole italiane, l’innovativa modalità con cui la Wine Experience fa vivere al suo pubblico l’esperienza del Vino. «Dopo il successo di pubblico ottenuto in seguito all’inaugurazione della Wine Experience avvenuta solo due settimane fa, il premio Gavi LA BUONA ITALIA è per Mondodelvino un riconoscimento agli sforzi fatti in questi anni per realizzare un progetto nato da una visione innovativa di fare cultura del vino» spiega Enrico Gobino marketing managerdi Mondodelvino S.p.A. «Si tratta di un primo riconoscimento che ci motiva molto e che per noi rappresenta una conferma del valore di ciò che abbiamo creato per il pubblico amante del mondo del vino».

Wine Experience by Mondodelvino è stato realizzato in collaborazione con Disko, agenzia digitale specializzata in strategie di comunicazione e lo studio Capellino Architettura. Allestimenti multimediali e giochi interattivi accompagnano il visitatore in un itinerario didattico-conoscitivo-emozionale “calandolo” nella storia, nei territori, tra i vitigni e nel complesso e affascinante processo produttivo del vino. Una vera e propria degustazione multimediale dove il visitatore potrà vivere l’esperienza organolettica del naso e del palato arricchita da intense emozioni culturali. Un “percorso esperienziale” che si propone come meta privilegiata nei circuiti turistici del Roero, Langhe, Asti e Monferrato per accompagnare tutti, turisti e appassionati, italiani e stranieri, in un lungo e affascinante viaggio attraverso la cultura vitivinicola nel contesto di uno tra i paesaggi vitati più belli del mondo. La Wine Experience by Mondodelvino è aperta a tutti, dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30. A Priocca (CN) in Via Umberto I 115. Per info e prenotazioni +39 0173 248307 [email protected].

Mondodelvino Spa è la holding di un gruppo di cantine che si posiziona tra le prime 20 aziende vinicole d’Italia per vendite. Le cantine del gruppo si contraddistinguono per i vini di elevata qualità e pregio, per l’attenzione che dedicano ai territori e per gli stabilimenti all’avanguardia in termini di innovazione e sostenibiità. Fanno parte del Gruppo Mondodelvino SpA diverse cantine presenti sul territorio italiano: Piemonte, MGM Srl a Priocca con l’affinamento e la produzione di vini classici Piemontesi, Cuvage Srl ad Acqui Terme con la produzione di Bollicine Piemontesi, Sicilia Barone Montalto SpA, uno dei principali marchi di vini fini Siciliani e Romagna Poderi dal Nespoli Srl: Sangiovese di qualità e vini bianchi innovativi.

