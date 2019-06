Manuel Melardi dall’AC Cuneo alla panchina degli Esordienti 2008 del Bisalta

Colpo importante, a livello giovanile, per il Bisalta. Manuel Melardi dall’A.C. Cuneo 1905 sbarcherà a Peveragno e guiderà gli esordienti 2008 per la stagione sportiva 2019/2020.

Il Direttore Sportivo Sacco Denis con la sua esperienza nel settore tecnico, ha assicurato un bel colpo alla Società Bisaltina. Mister Manuel Melardi prima ancora che mister, è stato un giocatore di livello ed esperienza e ha giocato (tra i migliori) diversi campionati di serie D ed Eccellenza, tra la Sicilia e il Piemonte, in ultimo facendo parte prima da giocatore e poi da allenatore, di una prestigiosa rappresentativa a Torino. Dopo la formazione acquisita presso la Scuola Calcio Milan, si avvia nel Boves Mdg dove ha costruito una squadra che ha lasciato il segno e tutti ricordano. Ha continuato poi il suo percorso da Mister con l’A.C CUNEO 1905 affermando le sue qualità con copiose vittorie e soddisfazioni.

Queste le sue parole :

“Ringrazio l’A.C Cuneo 1905 per la bella esperienza ricca di soddisfazioni e sarò sempre un tifoso, ma ho sposato il progetto del Bisalta in sinergia con il Direttore Sacco, con il quale condividiamo molte idee tecniche di calcio moderno! Sono stato chiamato per alzare il livello di un’annata dove comunque vedo alle spalle una società ambiziosa e grintosa e d’altronde è ciò che appartiene alla mia indole, quindi sono felice e ringrazio anche il Presidente Mauro Gabriele e il Responsabile del settore giovanile Turco Roberto assieme ai suoi figli Samuele e Gioele con i quali abbiamo avuto un prezioso dialogo assieme al Direttore Sacco. Sono pronto. Presto accenderemo i motori per provare ad alzare il livello di questa bella società!“