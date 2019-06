ELEZIONI 2019 – Bra: l’intervento di Alberto Cirio, a sostegno di Annalisa Genta (centrodestra) (VIDEO e FOTO)

Il nuovo governatore del Piemonte, nella centralissima via Cavour, per sostenere la Genta, insieme a (tra gli altri): Gianna Gancia, Giorgio Bergesio, Fabrizio Comba, Carlo Bo, Paolo Demarchi, Massimo Somaglia, Roberto Russo, Davide Tripodi

Oggi a mezzanotte si conclude la campagna elettorale “supplementare”, per poi lasciar spazio al silenzio elettorale e al ballottaggio di domenica 9 giugno. Dalle 9 alle 23 gli elettori braidesi che si recheranno alle urne, sceglieranno quale sarà il nuovo sindaco della città di Bra.

In via Cavour, oggi pomeriggio i nostri microfoni hanno raggiunto Annalisa Genta (candidata a sindaco per il centrodestra) e, in piazza Carlo Alberto, il nuovo governatore del Piemonte Alberto Cirio, intervenuto (nella centralissima via Cavour ndr) per sostenere la Genta, insieme a (tra gli altri): Gianna Gancia, Giorgio Bergesio, Fabrizio Comba, Carlo Bo, Paolo Demarchi, Massimo Somaglia, Roberto Russo, Davide Tripodi.