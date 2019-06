Dogliani sede delle riprese del programma Tv “Provincia Capitale”

Le riprese sono in corso in questi giorni e culmineranno domani, sabato 8 giugno

C’è un’Italia delle città e dei paesi di provincia, che difficilmente fa notizia, ma non per questo è meno ricca di cultura, storia e tradizioni. È l’Italia che piace a Edoardo Camurri, che dopo la tappa invernale a Cuneo, torna in Piemonte e ci accompagna nelle Langhe con la sua trasmissione “Provincia Capitale”.

Si svolgeranno infatti in questi giorni – e in particolare sabato 8 giugno a Dogliani – alcune riprese del programma tv “Provincia capitale”, prodotto da Rai Cultura e trasmesso su Raitre ogni domenica alle ore 10:20. Il programma condotto da Edoardo Camurri, è scritto con Michele De Mieri, Riccardo Mazzon e Alessandro Garramone, per la regia di Andrea Doretti.

La trasmissione, in onda dal 2016, è un viaggio nella provincia italiana, un vero e proprio circuito raccontato attraverso le molteplici identità locali dell’Italia con curiosità, personaggi e storie. Il conduttore compirà questo percorso grazie ad interviste ad alcuni personaggi del posto e ad alcuni ospiti e studiosi di eccellenza. Le storie, gli aneddoti, le curiosità che verranno raccolte costituiranno il cuore della narrazione e una sorta di mappa visiva che vuole raccontare in modo originale e curioso la storia, il folklore e la vita di queste zone e ne costituiscono una vera e propria “identità di capitale”.

Nell’attesa della messa in onda, citiamo le parole di Aldo Grasso, che sarà uno dei protagonisti della puntata, che così ha parlato di Camurri “Incontra persone, connette idee, stimola curiosità: una forma di conoscenza mai deprivata della sua sapienza”.

