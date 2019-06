Monticello d’Alba in lutto per Aurelio Cagliero

Aurelio Cagliero, classe 1958, si è spento improvvisamente a causa di un malore che lo ha colpito sulla nave, di ritorno da un tour in Sicilia con il Motoclub 100 Torri di Alba.

Fabbro di professione, era titolare di un’azienda in frazione Casà di Monticello d’Alba. Lascia la moglie e una figlia. Il funerale è in programma lunedì 10 giugno alle ore 16, nella chiesa di San Grato, in frazione Casà. Per l’ultimo saluto, saranno presenti gli amici centauri con le loro motociclette, come chiesto dalla figlia Teresa.