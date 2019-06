Alba: sabato 8 giugno la festa dei vini autoctoni

A cura di Go Wine, una via del vino tutta dedicata alla valorizzazione del grande patrimonio di vitigni autoctoni del Piemonte

L’associazione Go Wine promuove un nuovo evento in Alba per il giorno sabato 8 giugno. Seguendo il format della Festa del Vino – che Go Wine organizza dal 2001 – si promuove a fine primavera una Festa del Vino tutta dedicata ai vitigni autoctoni del Piemonte.

L’evento è in programma nel centro storico sabato 8 giugno, nell’area di Piazza Risorgimento e via Cavour, con inizio delle degustazioni alle ore 17,30 e con termine alle 23.

Alle 17,30 è previsto un incontro inaugurale a cui parteciperanno: Carlo Bo (Sindaco di Alba); Massimo Corrado (Presidente Asssociazione Go Wine) e Vincenzo Gerbi (Università di Torino Corso di Laurea in Enologia). I vitigni censiti e presenti in questa prima edizione saranno oltre 30.

Il panorama di vini sarà di conseguenza importante: di molti vitigni saranno presentate in degustazione più etichette. I vitigni più rari, spesso legati al lavoro di ricerca e valorizzazione di una o due cantine, saranno radunati in banchi enoteca.

Ecco dunque la mappa dei vitigni protagonisti di questo nuovo evento Go Wine (in ordine alfabetico):

Albarossa, Arneis, Avanà, Baratuciat, Barbera, Bian Ver, Brachetto, Bussanello, Cari, Caricalasino, Cortese, Croatina, Dolcetto, Erbaluce, Favorita, Freisa, Gamba di pernice, Grignolino, Malvasia, Malvasia di Schierano, Malvasia moscata, Moscato, Nascetta, Nebbiolo, Nebbiolo di Dronero, Neretto di san Giorgio, Pelaverga, Pelaverga piccolo, Quagliano, Rossese bianco, Ruchè, Timorasso, Uva rara, Uvalino, Vespolina.

