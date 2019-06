Al via l’asfaltatura della Strada Provinciale 564 Pianfei-Mondovì

Via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per il ripristino della pavimentazione bitumata della strada provinciale 564 e delle relative diramazioni di competenza provinciale nel tratto Pianfei-Mondovì.

Il decreto, firmato dal presidente della Provincia Federico Borgna, autorizza l’intervento progettato dal Settore Viabilità di Mondovì. Sono interessati tratti di strada asfaltati da tempo e che oggi si presentano in cattive condizioni a causa di cedimenti e danneggiamenti vari dovuti agli effetti del traffico, alle condizioni climatiche e al passare stesso del tempo.

La Provincia ha richiesto alla Regione Piemonte l’utilizzo del ribasso di gara dell’intervento originario per l’adeguamento della sp 564, finanziato nell’ambito dell’intesa istituzionale di programma per la realizzazione di opere complementari sulla medesima strada. Il settore regionale competente per investimenti, trasporti e infrastrutture ne ha autorizzato l’utilizzo per l’importo di complessivi 118.245 euro. I lavori in questione saranno oggetto di ulteriori specificazioni ed approfondimenti nei successivi livelli di progettazione.

