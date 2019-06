Asti-Cuneo, Gribaudo (PD): “L’Authority dei trasporti boccia Toninelli”

“Il piano di Toninelli per completare l’Asti-Cuneo è un gigantesco regalo al concessionario. Questa volta non lo dice Chiara Gribaudo o i cattivoni del PD: lo scrive un giornale apertamente filo M5S citando un documento dell’Autorità di regolazione dei trasporti! Non solo si modifica la concessione sulla Torino-Milano rischiando di regalarla a Gavio per altri 30 anni, ma le tariffe sull’Asti-Cuneo crescerebbero per la bellezza di 24 ANNI DI SEGUITO! Quando invece con tutti i nuovi ricavi dovrebbero fermarsi o addirittura scendere.”

Lo scrive sul proprio profilo Facebook, condividendo un articolo de Il Fatto Quotidiano, la deputata del PD Chiara Gribaudo. “L’Authority boccia definitivamente la proposta di Toninelli: sarà magari l’ora di finirla? Sarà l’ora di accettare la realtà, tornare alla proposta Delrio e far partire subito questi benedetti cantieri? O il Ministro Toninelli, il finto nemico dei concessionari, vorrà bastonare anche il giornale di riferimento del suo partito e un’Autorità indipendente?”

“Chi fino ad oggi lo ha difeso a spada tratta o ha fatto orecchie da mercante – conclude – si faccia un esame di coscienza e inizi a lavorare per il territorio anziché per il proprio partito: vale tanto per i 5 Stelle quanto per il nuovo Presidente del Piemonte Cirio e i suoi alleati leghisti. Il gioco è finito, prendetevi le vostre responsabilità e fate partire questo cantiere con la proposta Delrio.”

c.s.