ELEZIONI 2019 – Bra: Genta (centrodestra) si complimenta con Cirio e invita alle urne

Prosegue la marcia di avvicinamento al secondo turno (ballottaggio) per le elezioni amministrative braidesi, in programma domenica 9 giugno dalle 7 alle 23: in corsa Gianni Fogliato (centrosinistra) e Annalisa Genta (centrodestra).

L’avvocato e candidato a sindaco per la coalizione di centrodestra, fa un plauso al nuovo presidente della Regione Piemonte Alberto e, nel contempo, rivolge un invito agli elettori braidesi: “Nel complimentarmi con il neo Governatore de Piemonte Alberto Cirio invito i cittadini, in coerenza con l’ottimo risultato del voto regionale, di votare centrodestra anche al ballottaggio di Bra per rafforzare la sinergia e il dialogo tra Comune e Regione. Solamente avendo alla guida, di Comune e Regione, rappresentanti della stessa coalizione politica, sarà possibile il rilancio economico della nostra città. Chiediamo agli elettori una coerenza di voto“.

Nei giorni scorsi, Gianni Fogliato aveva lanciato (tramite la pagina ufficiale Facebook) la foto-ringraziamento per il risultato del primo turno, con annesso appello al voto per il ballottaggio: “Primi con il 46,5%, 7395 grazie!”. Annalisa Genta, nel primo pomeriggio odierno, è “uscita” sulla propria pagina ufficiale Facebook con un foto-appello per domenica 9 giugno, lo slogan “Coraggio! Si cambia” e i loghi delle sette liste a sostegno della coalizione, compresa la “new-entry” Bra Domani.