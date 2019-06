Edilizia scolastica: progetti per interventi all’Itis di Fossano ed al Barbero di Grinzane Cavour

La Provincia partecipa al bando per per l’ammissione in graduatoria del Piano regionale triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020

La Provincia partecipa al bando per l’ammissione in graduatoria del Piano regionale triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020 con progetti definitivi per interventi di adeguamento normativo e sismico e di efficientamento energetico. Relativamente al Piano annuale 2019 in particolare sono state individuate due opere urgenti che potrebbero avvalersi dei contributi di cui al bando regionale e con decreto del presidente Federico Borgna è stata approvata la ridefinizione dello studio di fattibilità tecnico ed economica.

La prima opera, anche per consistenza, riguarda l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’Istituto Tecnico Industriale “Vallauri” di Fossano (1° lotto funzionale) per un un importo complessivo di 4.960.000 euro. Sarà presentata alla Regione Piemonte ll’istanza di ammissione alla graduatoria con la proposta progettuale e l’inserimento dell’intervento nella programmazione triennale 2019-2021 e annuale subordinatamente all’ottenimento del contributo di cui al bando regionale.

Questo primo lotto funzionale consiste nella realizzazione della nuova manica con la successiva demolizione di alcuni corpi di fabbrica esistenti ed è pronto il progetto definitivo ed esecutivo che riguarda l’aspetto architettonico e strutturale per la nuova manica di via Sacco e la sistemazione del fronte di viale Vallauri, oltre al progetto degli impianti termici ed elettrici.

La seconda opera riguarda l’edificio sede dell’Istituto Istruzione Superiore “Umberto I”, sezione associata Ipa “Barbero” di Grinzane Cavour per la quale è stato predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’importo complessivo 1.653.000 euro.

L’intervento prevede le opere di adeguamento sismico progettate in base alle risultanze dell’analisi di vulnerabilità sismica, la riqualificazione energetica complessiva dell’edificio ottenuta attraverso l’isolamento dell’involucro opaco e trasparente, l’installazione di pompe di calore ad alto rendimento ad alimentare i pannelli radianti e la revisione dei sistemi di pompaggio. Inoltre, è previsto un adeguamento dell’impianto elettrico e l’installazione di corpi illuminante a led e la rifunzionalizzazione di una porzione dell’ultimo piano sottotetto con la realizzazione di una biblioteca/sala lettura a disposizione degli allievi dell’Istituto.

