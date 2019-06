Torna “GrandaBus No Limits”, per incentivare la mobilità sostenibile dei giovani

Con l’avvicinarsi dell’estate torna la promozione “GrandaBus No Limits”, l’iniziativa riservata agli studenti Under20 che lo scorso anno ha coinvolto oltre 2.400 giovani. Dal 9 giugno al 1° settembre 2019, infatti, chi ha meno di 20 anni, può viaggiare per tutto il periodo dell’offerta su tutti i bus urbani ed extraurbani della provincia, a 19,90 euro.

La promozione, invariata nel prezzo rispetto allo scorso anno, fa parte delle iniziative del Consorzio GrandaBus per agevolare l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, incoraggiandoli alla mobilità sostenibile, sia da un punto di vista ambientale che economico. È possibile scoprire i dettagli della promozione sul sito www.grandabus.it

“Riproponiamo questa offerta dedicata ai giovani – spiega Clemente Galleano, presidente del Consorzio GrandaBus -. Crediamo sia fondamentale continuare a diffondere la cultura della mobilità sostenibile a partire proprio da loro, più sensibili a certe tematiche, nella convinzione di poter partecipare a renderli degli adulti più consapevoli. Considerando il costo medio a viaggio per il periodo della promozione, abbiamo calcolato un risparmio di oltre 100 euro a persona. Un modo per aiutare le famiglie e agevolare gli spostamenti in autonomia degli studenti durante il periodo estivo, il tutto in piena sicurezza. L’obiettivo sarà sempre di più quello di stimolare i giovani all’utilizzo dei bus per gli spostamenti verso la scuola, per andare a fare sport, nel tempo libero, ecc”.

Secondo i dati diffusi dal Consorzio, nel 2018 sono stati oltre 2.400 i giovani che hanno usufruito della promozione. Quasi un milione, invece, i chilometri percorsi pari a 25 volte il giro completo della Terra. Oltre 65mila i viaggi effettuati nel periodo.

Numeri e record da superare anche quest’anno: gli Under20 avranno a disposizione più di 800 corse giornaliere per un totale di oltre 20mila chilometri al giorno, e potranno spostarsi indifferentemente su tutti i bus di linea della provincia e in tutte le località toccate dal servizio, vivendo così un’altra estate senza limiti.

Si può aderire all’iniziativa recandosi alla biglietteria unica del Consorzio in via Carlo Pascal 7 a Cuneo, oppure in una di quelle delle aziende che aderiscono all’iniziativa: Bus Company, ACTP, Autolinee Allasia, Autolinee Nuova Benese, Autolinee Gunetto, Autolinee Sav, Autolinee Valle Pesio, Riviera Trasporti Piemonte, Geloso Bus, Nuova Beccaria, Nuova SAAR, Sac, Giors e STP.

c.s.