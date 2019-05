Gianna Gancia verso il Parlamento Europeo: “Emozionata per l’affetto di cuneesi e piemontesi”

La candidata cuneese, pressochè certa dell'elezione all'Europarlamento, attende i dati definitivi ma è pronta ad andare in Europa "per cambiarla e non più certo per subirla"

Quando mancano oramai poche sezioni da scrutinare, ma l’ordine delle preferenze all’interno della lista della Lega per il nordovest pare ben definito dal punto di vista degli eletti e delle elette ufficiose, Gianna Gancia – candidata al Parlamento europeo – preferisce attendere l’ufficialità dei dati ministeriali finali ma fin da ora parla “di una grande emozione, quella dei moltissimi attestati di stima e affetto che hanno portato a un dato straordinariamente bello, sul piano umano prima che politico, in provincia di Cuneo e in Piemonte. Per me ogni voto ricevuto non è una delega in bianco ma una stretta di mano per risolvere i problemi di un territorio che ha dato molto a Bruxelles ricevendone sempre troppo poco. Ora aspetto con la massima serenità il risultato ufficiale, poi se questo sarà confermato andremo in Europa per cambiarla e non più certo per subirla!“.