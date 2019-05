EUROPEE 2019 – Borsotto la più votata in Granda, trionfo Gancia in Piemonte

Tutti i risultati in provincia di Cuneo dei 14 cuneesi in corsa nella circoscrizione nord-ovest

Primi risultati ufficiali per le Elezioni Europee 2019 che, in Italia, hanno visto il trionfo della Lega di Matteo Salvini. Un dato confermato e, se possibile, amplificato in provincia di Cuneo dove il Carroccio si è affermato con il 43,94% dei voti.

Erano quindici i candidati cuneesi in corsa per le Elezioni Europee, di cui 14 nella circoscrizione nordovest: la più votata in provincia è stata la fossanese Ivana Borsotto, con 7559 preferenze, seguita a ruota da Gianna Gancia (7359), che trionfa in Piemonte. L’ex presidente della Provincia di Cuneo è stata la più votata in assoluto del suo gruppo dietro allo stesso Salvini (124.805), con 11.614 preferenze.

5816 voti in provincia di Cuneo per l’altro candidato cuneese leghista, il saviglianese Marco Racca, quinto del suo partito in regione con 7.828. Di seguito tutti i voti totalizzati in Granda dai candidati cuneesi.

Ivana Borsotto (PD) 7559; Gianna Gancia (Lega) 7359, Marco Racca (Lega) 5816, Francesco Graglia (Forza Italia) 1135, Aniello Fierro (La Sinistra) 1065, Nicola Clerici (Movimento 5 Stelle) 942, Beppe Lauria (Casapound – Destre Unite) 398, Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia) 330, Giuliana Ghione (Popolo della Famiglia) 219, Margherita Ruffino (Popolo della Famiglia) 162, Giacomo Lombardo (Autonomie per l’Europa) 114, Graziano Gullotta (Partito Comunista) 65, Luigi Di Liberto (Partito Pirata) 56, Alberto Musacchio (Partito Animalista) 48.

Nella circoscrizione centro (dati parziali) l’altra candidata cuneese in corsa, Emma Bonino, ha totalizzato 29.923 preferenze (Sezioni: 9.189 / 11.823) con +Europa, fermatosi a livello nazionale al 3,09%.