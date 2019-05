ELEZIONI COMUNALI 2019 – Ufficiale: Adriano Bertolino riconfermato sindaco a Frabosa Sottana

Dalle 7 alle 23 di domenica 26 maggio l’Italia è stata chiamata al voto per le Elezioni Europee, le Amministrative in 3.829 Comuni e, in Piemonte, per le Regionali.

In provincia di Cuneo sono 179 i Comuni chiamati alle urne per eleggere sindaco e composizione del consiglio comunale.

A Frabosa Sottana Adriano Bertolino, unico candidato sindaco con la lista “Tra Voi per Frabosa Sottana” si riconferma sindaco raggiunto e superato il quorum dei votanti. Risultato reso ufficiale dallo spoglio delle schede: ha votato il 61,29% degli aventi diritto.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI FRABOSA SOTTANA

Sezioni: 2 / 2 (Tutte)

Elettori: 1.276 | Votanti: 782 (61,29%) Schede nulle: 54 Schede bianche: 57 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/05/2019 – 16:57